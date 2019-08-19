В Москве установили рекорд по поцелуям

Инициатором рекорда выступил бренд по уходу за полостью рта #CLOSEUP

В России зафиксирован новый рекорд. Во время международного музыкального фестиваля ZAVTRA, который прошел 10 августа в Москве в "Зеленом театре" и где выступали ZAZ, Иван Дорн, "Мумий Тролль", был устроен масштабный флешмоб.



По команде эксперта Книги Рекордов России несколько десятков влюбленных пар зрителей одновременно поцеловались. Так был официально зафиксирован рекорд по самому большому единовременному количеству поцелуев в России, инициатором которого выступил бренд #CLOSEUP. Процесс установления рекорда транслировался на экраны основной сцены фестиваля ZAVTRA.

Кстати, самый массовый поцелуй в мире, в котором приняло участие 39 898 человек, состоялся в 2009 году в столице Мексики, городе Мехико. Так что россиянам есть, к чему стремиться.

Инициатором рекорда выступил бренд по уходу за полостью рта #CLOSEUP, тем самым отметив свой выход на российский рынок и заявив о своей миссии: вдохновлять людей и превращать взаимное притяжение в действие.

Пока в Москве влюбленные пары устанавливали рекорд, в Санкт-Петербурге бренд #CLOSEUP присоединился к экологической акции. Будучи современным брендом, #CLOSEUP заботится не только о свежести дыхания, но и об окружающей среде.

Бренду, как и компании "Юнилевер" в целом, очень близка тема бережного отношения к окружающей среде. Уже сейчас, одним из первых в России, бренд выпускает продукцию во флаконах из 100% переработанного пластика и зубные щетки в картонных футлярах вместо привычных пластиковых блистеров.