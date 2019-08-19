Как открыть собственный медицинский бизнес

Для тех, кто готов инвестировать деньги в собственное дело, уже не ново такое понятие, как франшиза

Преимущества этой модели очевидны. С учетом того, что 90% бизнесов закрывается в первые несколько лет, иной раз не успев окупиться, проверенная концепция, маркетинговая поддержка и готовый бизнес-план подкупают предпринимателей. Открытие собственного бизнеса под раскрученным брендом – это гарантированный успех, если четко следовать правилам владельца франшизы, который, как никто, заинтересован в процветании своих франчайзи.



Среди медицинских компаний, по данным аналитиков, больше всего растет количество медицинских офисов, специализирующихся на приеме анализов и консультациях одного – двух специалистов, например, гинеколога и врача УЗИ. Это связано с тем, что лабораторная диагностика всегда востребована и точность тут важна как нигде.

В рамках ОМС государство оплачивает далеко не все анализы, а качество и сервис в поликлиниках традиционно находятся на низком уровне. Поэтому пациенты активно пользуются услугами частных компаний. Если говорить об абсолютных значениях, то примерно 35% граждан нашей страны в прошлом году сдавали анализы в коммерческих лабораториях. И в последние несколько лет эти цифры только растут.

Медицинская франшиза лабораторной диагностики – наиболее доходное направление в здравоохранении. При этом, чтобы открыть медицинский офис лаборатории, не обязательно быть медиком, достаточно найти проверенную и надежную франшизу, например, LabQuest.

Несколько лет назад о лаборатории никто не знал, но весной этого года крупный инвестор закрыл сделку по покупке доли в лабораторной сети. Это значит, что компания начнет развиваться еще активнее, а тем, кто успеет стать партнером, достанется всесторонняя маркетинговая поддержка с хорошим бюджетом, так как в планах на ближайшее время – открытие 300 собственных офисов и развитие франчайзинговой сети.

Компания LabQuest сделала все возможное для того, чтобы люди без медицинского образования, но желающие открыть социально ответственный и полезный бизнес, смогли преуспеть в данном направлении.

Каждому франчайзи прикрепляется персональный менеджер, который напрямую заинтересован в его развитии. Все исследования проходят на базе лаборатории LabQuest, задачи по логистике (транспортировке) биоматериалов также берет на себя франчайзер.

Франчайзи получает готовый финансовый план, брендбук и проект дизайна офиса, полную маркетинговую поддержку, обеспечивается печатным и раздаточным материалом по акционным предложениям, все расходные материалы тоже закупает владелец франшизы. А поскольку самое дорогое в медицинском бизнесе – оборудование, открытие медицинского центра по франшизе – очень выгодное вложение денег.

По опыту уже работающих партнеров, рентабельность открытия медицинского бизнеса под брендом медицинской лаборатории LabQuest составляет 35% и более в год. Роялти вступает в силу лишь с седьмого месяца работы офиса.