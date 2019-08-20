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Россияне Магомедов и Соколов оспорят выход в полуфинал ЧМ "Бои по правилам ТНА"

Двое россиян оспорят выход в полуфинал ЧМ
Фото: пресс-служба
Соперниками отечественных спортсменов будут поляк и француз

Двое российских бойцов – Шарабутдин Магомедов и Илья Соколов – 24 августа выступят в четвертьфинале чемпионата мира "Бои по правилам ТНА", который пройдет в Казани на площадке "Татнефть Арена". 

25-летний средневес (до 80 кг) чемпион России по муай-тай 017 Шарабутдин Магомедов из Москвы проведет бой с 19-летним польским бойцом – чемпионом мира по кикбоксингу (раздел К-1) 2018 Домиником Циналом. 

Фото: пресс-служба

В другом четвертьфинале – до 70 кг – соперником 26-летнего россиянина Ильи Соколова из Казани, который имеет в своем активе две победы в розыгрыше Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1 2016, 2017 г. (WAKO) и столько же в розыгрыше Кубка мира 2017 – 2018 гг. (WAKO), станет 33-летний француз Айдын Кучук из Нанси. 

В основном карде турнира в 1/4 финала чемпионата мира "Бои по правилам ТНА" также выступят: 

70 кг – Мяо Вей (Китай) и Вадим Васьков (Белоруссия)
свыше 80 кг – Гокхан Гедик (Нидерланды) и Eгиш Егоян (Армения)
80 кг – Яннис Манолас (Албания) и Шер Мамазулунов (Узбекистан)
свыше 80 кг – Валентин Понтье-Аницет (Франция) и Петр Романкевич (Белоруссия) 

Отдел информации
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