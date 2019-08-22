В Москве пройдет Фестиваль Чехии

Гости полностью погрузятся в атмосферу этой европейской страны

В Саду имени Баумана 24 и 25 августа пройдет второй Фестиваль Чехии в российской столице, организуемый при поддержке посольства Чешской Республики в Москве и правительства Москвы, а также Чешского центра, ЧехТрейд и Национального туристического управления Чешской Республики – ЧехТуризм в Москве, – под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана.

Гости фестиваля смогут познакомиться с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, ее кулинарными традициями, побывать на театральных представлениях, приобрести товары из Чехии, а также принять участие в разнообразной развлекательной программе.

Полное погружение в атмосферу страны начнется от самого входа в Сад имени Баумана – каждый посетитель на стойке регистрации сможет получить "паспорт" и отправиться в увлекательное путешествие по фестивалю, выполняя задания квеста. Разгадывание загадок не только обогатит знаниями о Чехии, но и даст возможность выиграть ценные призы.

На Главной сцене фестиваля выступят культовые танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии: фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в мультижанровом стиле на гране фолка и рока, харизматичный поп-певец Тимми Уайт и другие популярные чешские исполнители.

Не обойдется и без традиционной национальной кухни. Посетители смогут не только попробовать рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и многое другое, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-повара посольства Чешской Республики в Москве и известных ресторанов чешской кухни. Не оставят никого равнодушным знаменитые ароматные трдельники и хрустящие вафли-оплатки.

А взрослые гости (18+) смогут посетить выставку традиционных чешских напитков и продегустировать их. Входной билет на выставку платный. Приобрести билет можно по ссылке: https://czech-festival.ru/programm/vyistavka-cheshskih-napitkov.

Маркет будет представлен традиционными чешскими товарами: косметикой на основе термальной воды, изделиями из богемского стекла и фарфора, ювелирными украшениями из настоящего граната и влтавина и многим другим.

На площадке средневековой Чехии каждый гость сможет перенестись в прошлое: посмотреть рыцарские турниры, принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука, сделать свой собственный семейный герб и сфотографироваться на память в настоящих рыцарских доспехах. Здесь же можно будет отчеканить собственную монету, научиться играм той эпохи и послушать концерт уличных артистов.

В Зоне путешествий представители Южной Чехии, Южноморавского, Устецкого краев и других регионов предложат посетителям нестандартные увлекательные туры в Чехию и подарят памятные сувениры. Карловарский край представит лучшие отели и курорты – гости смогут узнать о предложениях отдыха в красивейшем регионе Чехии. Из Пардубицкого края приедет делегация во главе с губернатором Мартином Нетолицки.

Курорты Чехии подготовят для гостей фестиваля интерактивную развлекательную программу с розыгрышем призов. Так, например, от курорта Дарков гостей ждут релаксационная зарядка, соревнования в отжимании мячика, дегустация вафлей и розыгрыш ваучера в один из отелей курорта.

В кукольном спектакле "Пражские легенды" и дети, и взрослые узнают некоторые основные легенды города Прага и совершат путешествие вместе с девочкой Боженой, главной героиней, по ночному городу в поисках волшебного напитка, способного вылечить сердце её бабушки. Спектакль создан по одноименной пьесе, победившей в конкурсе современной драматургии в номинации "Пьеса для детей" и рекомендован для семейного просмотра (6+). Билеты можно приобрести по ссылке: https://czech-festival.ru/programm/theatre.

Любители домашних питомцев не смогут пройти мимо встречи владельцев собак чешских пород. Здесь можно будет познакомиться с самой маленькой в мире европейской породой собак, которую дарили королям, – крысариком, – а также с другими чешскими породами, и принять участие во встрече собаководов со своим чешским любимцем.

На фестивале будет работать языковая школа от Чешского центра, где специально приглашенные преподаватели из Чехии научат основам и самым полезным фразам каждого путешественника, а также расскажут о возможностях, которые открывает знание чешского языка и проведут мастер-классы.

О многогранности чешской культуры гости фестиваля узнают, посетив Лекторий и вечерние кинопоказы. Специально на фестиваль приедет популярный чешский актер и режиссер Иржи Страх, известный далеко за пределами Чехии. Среди его работ фильмы "Ангел" и "Ангел-2", "Операция Silver A", "BrainStorm", "Зубы мудрости" и многие другие. Режиссер поделится секретами создания "сказочного" кино.

Партнер фестиваля – Официальный дилер ŠKODA Автопрага устроит для всех желающих тест-драйв автомобилей чешской марки. Также на площадке Официального дилера ŠKODA будут организованы мастер-классы для всей семьи, игровая анимация для детей и викторина, в которой можно будет узнать много нового об истории чешского бренда ŠKODA.

В субботу и воскресенье, когда стемнеет, гостей ждет зрелищное проекционное 3D шоу на фасаде многоэтажного здания "Путешествие по регионам Чехии", подготовленное российской командой чешской компании АЙЛЕВЕЛ (EYELEVEL), где зрители смогут насладиться лучшими видами чешских замков и совершить виртуальное путешествие по этой удивительной стране. Кроме того, в течение двух дней на фестивале будет работать фотобудка с проекциями достопримечательностей Чехии, в которой можно будет сделать фотографии на память.

Насладиться видами Чехии и сделать фотографии также можно будет на Фотовыставке "Замки и города Чешской Республики".

Фестиваль Чехии будет открыт 24 и 25 августа с 12:00 до 21:00.

Вход свободный. 0+

Адрес фестиваля: Сад имени Баумана, ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4.

Сайт фестиваля http://www.czech-festival.ru