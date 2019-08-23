Пилотажники разыграют Кубок МАКС

Впервые в истории проведения салон будет площадкой для соревнований на одномоторных поршневых самолетах

Они пройдут с 30 августа по 1 сентября в рамках демонстрационной программы Международного авиационно-космического салона. Три пилота-спортсмена, вышедшие в финал по итогам состоявшихся в июле 2019 г. отборочных состязаний, сразятся за первое место.

Правила лишь кажутся простыми: за 20 минут необходимо выполнить программу из шести фигур высшего пилотажа, следующих одна за одной: "Петля Нестерова", "Три бочки", "Штопор", "Колокол", "Вираж с бочками", "Три бочки с фиксациями через 90 градусов".

Делать это нужно в пилотажном кубе – пространстве, простирающемся в ширину, глубину и высоту на 1 тыс. метров. Каждый маневр необходимо осуществлять предельно точно, ведь за каждое отклонение строгое жюри отнимет баллы.

Победителем будет назван тот, кто за каждую из фигур наберет максимальное количество баллов. Он получит памятный приз и право выступить с сольной программой перед гостями МАКС.

Участники соревнований – Роман Овчинников,Дмитрий Шакуров,Андрей Якимов. Они будут пилотировать Су-31МХ, Су-26 и Extra-300.

"Кубок МАКС" – мероприятие не только зрелищное, но и познавательное. Во время выступлений комментаторы расскажут о пилотах, их крылатых машинах, о выполняемых фигурах и правилах соревнований.

Организаторы соревнований – ОАО "Авиасалон" и Региональная общественная организация Федерация самолетного спорта города Москвы.