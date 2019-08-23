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На ВДНХ открылся Street Blogger Fest

На ВДНХ открылся Street Blogger Fest
Фото: пресс-служба
Гостей фестиваля ждут 9 звездных блогеров офлайн, рэп- и граффити-перформанс "День российского флага", а также турниры по армрестлингу

“Ритм моего города” – яркий праздник молодежной культуры, и, конечно, он не мог обойти вниманием блогинг. Ближайшие три дня – 23, 24 и 25 августа – на фестивале пройдут под знаком Street Blogger Fest.

Популярные блогеры Амиран Сардаров, Катя Адушкина, Поля из деревки, ЯнГо, Кирилл Сарычев, Subo, Эдвард Бил, Dava и Серго встретятся с поклонниками. Посетителей ждут и другие сюрпризы: необычные рэп-граффити перформансы, спортивные турниры и множество хип-хоп выступлений.

Запустит оффлайн-марафон Амиран Сардаров – один из самых известных российских блогеров, бизнесмен, писатель и актер. Именно по его инициативе был организован Street Blogger Fest. О секретах успеха звезды, тонкостях блогинга, самых громких проектах и будущих планах Амирана можно узнать 23 августа от него самого.

Фото: пресс-служба

Не менее любим пользователями YouTube – у него более 4,5 миллионов подписчиков – Ян Гордиенко, выступающий под псевдонимом ЯнГо. Его конек – комичные видеозарисовки и челленджи. И с ним можно будет пообщаться в пятницу вживую.

Катя Адушкина – юная звезда российской блогосферы. В свои 15 лет она снимает видео и клипы, которые набирают десятки миллионов просмотров! Девушка – прекрасный танцор и начинающая певица, нашедшая собственный уникальный стиль. Как найти его желающим, она тоже расскажет в пятницу.

Суббота на Street Blogger Fest будет не менее интересной. Начнется она с офлайн-знакомства с обладательницей довольно необычного блога в Instagram – "Поля из деревки". Полина переехала в небольшую деревушку и снимает милые и полные юмора видео о сельской жизни, рассматривая ее сквозь призму современных модных трендов.

Фото: пресс-служба

За ее жизнью и размышлениями следят 1,8 миллиона пользователей Instagram. Вслед за ней участниками фестивальных public talks станут бодибилдер и пауэрлифтер с мировым именем, обладатель абсолютного рекорда России, Европы и мира по жиму лежа Кирилл Сарычев (конечно, еще и популярный блогер) и один из главных специалистов по розыгрышам в блогосфере Субо Мамедов (Subo).

В программе воскресенья – безбашенные видеоблогеры Эдвард Бил, Давид Манукян (Dava) и Серго.

Не стоит уходить далеко после встречи с блогерами. Все три дня в 18:00 на главной сцене гостей ждут оригинальные перформансы, посвященные Дню российского флага: хип-хоп артисты будут читать рэп о нем в формате фристайл-баттла, а райтеры за их спиной нарисуют граффити в цветах триколора.

Фото: пресс-служба

В 19:15 можно поболеть за смельчаков, соревнующихся в "перетягивании шеи": два человека, связанные друг с другом ремнями в области шеи, будут стараться перетянуть противника на свою сторону. Кроме того, в фестивальном шатре №2 все желающие смогут принять участие в турнирах по армрестлингу.

Напомним, что и основная программа Street Style недели на фестивале идет полным ходом. На Главной аллее ВДНХ проводят лекции и мастер-классы по DIY и креативному макияжу, а на главной сцене можно послушать DJ-сеты и выступления хэдлайнеров по вечерам и поддержать участников конкурса рэп-исполнителей.

А всем тем, кто следит за модными трендами, непременно стоит посетить фотовыставку, посвященную взаимоотношениям моды и экологии, и станцию "кастомизации".

Фото: пресс-служба

Расписание встреч с блогерами:

23 августа, пятница

15:00 – Амиран Сардаров

16:00 – Ян Гордиенко

17:00 – Катя Адушкина

24 августа, суббота

15:00 – Поля из деревки

16:00 – Кирилл Сарычев

17:00 – Subo

25 августа, воскресенье

15:00 – Эдвард Билл

16:00 – Dava

17:00 – Серго

Полное расписание событий недели Street Style и Street Blogger Fest можно узнать на официальном сайте фестиваля. 

Отдел информации
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