Компания "Детский мир" получит импортные аккредитивы от МКБ

Это позволит значительно улучшить расчеты с иностранными поставщиками

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпускать аккредитивы для компании "Детский мир". Такая форма расчетов позволяет добиваться оптимальных условий доставки и оплаты товаров.

В МКБ можно получить комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам, этот инструмент развивается финансовой организацией в зависимости от потребностей клиентов. Последние, в свою очередь, заключают с банком мультивалютный договор. Соглашение дает возможность выпускать аккредитивы через систему дистанционного банковского обслуживания в различных валютах. Как правило, это происходит в долларах США, евро, юанях или рублях. Также документ позволяет использовать услугу пост-финансирования в иностранной валюте или рублях.

Как рассказал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев, организациям, которые выбирают банк-партнера для сотрудничества по аккредитивной формы расчетов, МКБ обеспечивает конкурентоспособную стоимость. Более того, по словам Казначеева, банк заботится и о качестве предоставляемой услуги, то есть об оперативности выпуска, о согласовании изменений, а также о решении вопросов, если они возникают.

"МКБ учитывает все потребности клиента и в каждом отдельном случае предоставляет индивидуальные условия",

– добавил заместитель председателя правления МКБ.

Лидером в сегменте розничной торговли детскими товарами является компания "Детский мир", сеть которой насчитывает 700 магазинов. В 2018-м объем продаж компании составил 111 млрд. рублей.