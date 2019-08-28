Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Компания "Детский мир" получит импортные аккредитивы от МКБ

Компания
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Это позволит значительно улучшить расчеты с иностранными поставщиками

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпускать аккредитивы для компании "Детский мир". Такая форма расчетов позволяет добиваться оптимальных условий доставки и оплаты товаров.

В МКБ можно получить комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам, этот инструмент развивается финансовой организацией в зависимости от потребностей клиентов. Последние, в свою очередь, заключают с банком мультивалютный договор. Соглашение дает возможность выпускать аккредитивы через систему дистанционного банковского обслуживания в различных валютах. Как правило, это происходит в долларах США, евро, юанях или рублях. Также документ позволяет использовать услугу пост-финансирования в иностранной валюте или рублях.

Как рассказал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев, организациям, которые выбирают банк-партнера для сотрудничества по аккредитивной формы расчетов, МКБ обеспечивает конкурентоспособную стоимость. Более того, по словам Казначеева, банк заботится и о качестве предоставляемой услуги, то есть об оперативности выпуска, о согласовании изменений, а также о решении вопросов, если они возникают.

"МКБ учитывает все потребности клиента и в каждом отдельном случае предоставляет индивидуальные условия",

– добавил заместитель председателя правления МКБ.

Лидером в сегменте розничной торговли детскими товарами является компания "Детский мир", сеть которой насчитывает 700 магазинов. В 2018-м объем продаж компании составил 111 млрд. рублей.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Банковские карты россиян заблокируют на месяц

Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей