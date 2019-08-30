Диана Вишнева представит "Сны Спящей красавицы" в Москве

Российская премьера грандиозного новаторского шоу "Сны Спящей красавицы" (Sleeping Beauty Dreams) состоится осенью 2019 года. Спектакль покажут на сцене "Мариинский-2" в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, москвичи увидят его 20 сентября в "Крокус Сити Холле", далее спектакль отправится на гастроли по регионам России – в Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и другие города. В Москве и Санкт-Петербурге главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер – солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета (Dutch National Ballet).

Сразу после российских гастролей шоу отправится в США: Нью-Йорк, Атланта, Бостон, Даллас, Чикаго и Хьюстон и еще шесть городов откроют большой тур на восточном и западном побережье. Запланированы также показы в городах Канады и Латинской Америки, после чего шоу будет показано в Европе и Азии.

Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары.

Сюжет значительно отличается от знаменитого балета Чайковского. Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре - принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознавая, что она содержит и то, и другое.

За визуальную часть шоу отвечают Тобиас Греммлер – известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам – Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф – Эдвард Клюг, художник по свету – Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5 и чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.

"В шоу зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них. Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу – совершенно новый для меня опыт. Кроме того, этот спектакль – мое самое длинное сольное выступление, до этого моим личным рекордом был 42-минутный моноспектакль "Переключение", который я делала с французским хореографом Каролин Карлсон", – рассказала Диана Вишнева.

Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 г. в США. Американские зрители восторженно приняли спектакль, среди его поклонников оказался даже Мэрилин Мэнсон, который изъявил желание принять участие в дальнейших показах. По словам американских критиков, "видеоряд настолько необычен, что кажется, это был первый спектакль, когда практически все зрители достали свои смартфоны для съемки, как будто они присутствовали на рок-концерте".

Генеральный продюсер проекта Эдуард Ратников отметил: "Sleeping Beauty Dreams – это инновационное шоу, опередившее на несколько десятилетий будущее развлекательной индустрии. Это создание нового вида многомерного сценического опыта, в котором современный танец встречает технологию проекции аватара в реальном времени и гипнотическую электронную музыку. Нам удалось выстроить такой гастрольный график, когда в города России спектакль приедет в самом начале большого мирового турне. Для нас это большая гордость и огромная честь представить проект сначала именно для российской публики".

Билеты на сайте: sbd2019.ru

Стоимость билетов: от 2 до 15 тыс. рублей

Категория: 12+

Официальные ресурсы шоу "Сны Спящей красавицы":

Сайт - http://www.sbd2019.ru

Международный сайт - www.abdart.com

Facebook – https://www.facebook.com/sleepingbeautydreamsart/

Instagram – https://www.instagram.com/sleepingbeautydreams_/

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCfEnx68_S4KphW5gAbtDC0g

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