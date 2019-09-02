"Техноспецназ" высадится в Анапе

Участники мероприятия представят свои инновационные разработки военного и гражданского назначения

Пятая юбилейная школа инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России "Техноспецназ-2019" впервые пройдет в Краснодарском крае в период со 3 по 6 сентября 2019 года. Организатором школы выступает Союз молодых инженеров России, а поддержку оказывает Коллегия военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ДОСААФ России и Министерство промышленности и торговли.

Цель школы – развитие и обучение инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности в целях цифровой трансформации предприятий ОПК России.

Темой школы в этом году станет "Инфраструктура цифровой трансформации ОПК". Участники "Техноспецназа-2019" представят свои инновационные разработки военного и гражданского назначения. Среди экспонатов робот с искусственным интеллектом, способный в диалоге с человеком раскрыть полные психологические характеристики собеседника, определить правду или ложь говорит человек. Специализированная миниатюрная роботизированная платформа может быть использована для минирования и разминирования труднодоступных объектов. Прототип "робота-космонавта" – конкурент известному роботу Федору.

В соответствии с государственной политикой, все разработанные изделия собраны из отечественных комплектующих. Корпуса роботов напечатаны на 3D-принтерах отечественного производства. Также будут представлены презентации новых идей и запускаемых проектов.

В рамках школы Союз молодых инженеров России совместно с технополисом "ЭРА" презентуют совместный проект "Центр компетенций по разработке цифровых двойников". На презентацию приедет научный руководитель центра – проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Центра Национальной технологической инициативы по направлению "Новые производственные технологии", руководитель Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ, лауреат 2017 г. национальной промышленной премии Российской Федерации "Индустрия" А.И. Боровков.

Центр компетенций претендует стать ведущим в России по цифровому проектированию новейшей военной техники. А участники школы – перспективные талантливые инженеры и конструкторы – смогут принять участие в проектах Центра.

Участников школы ждут военно-спортивные курсы по рукопашному бою, работе с холодным оружием, водолазному делу.

Главное новшество – в рамках юбилейной школы пройдет финал I Всероссийского конкурса кадрового резерва ОПК России "Технолидер-2019". Победителей конкурса ждут дополнительные программы повышения квалификации, наставничества от ведущих оборонных корпораций.

Место проведения: пансионат "Урал", город Анапа, Пионерский пр., д. 24.