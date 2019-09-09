О заработке в соцсетях расскажут звезды Instagram

Гости масштабного мероприятия смогут открыть для себя новые возможности

В Технопарке "Сколково" 13 сентября состоится первая в России Instagram-конференция. На ней знаменитые спикеры и блогеры поделятся опытом в продвижении и монетизации собственных аккаунтов, особенностями работы без бюджета, познакомят с последними трендами Instagram.

Эта конференция примечательна не только тем, что на ней выступят сильнейшие специалисты отрасли, но и тем, что станет мощной площадкой для нетворкинга. В качестве приглашенных гостей на мероприятии будут топовые бизнес-тренеры, актеры, стилисты, популярные блогеры Радислав Гандапас, Алексей Воронин, Ирина Голдман (Ира и Спейс), Дарья Булавина, Лилия Абрамова и другие.

Полный список подтвержденных гостей уже доступен на официальном сайте конференции.

Мероприятие будет интересно бизнесменам, ищущим возможности для развития, фрилансерам и блогерам, которым постоянно нужны новые идеи, а также всем, кто понимает, что рост любого бизнеса сегодня зависит от новых технологий. На конференции будут даны советы, которые можно сразу применять на практике.

Гости форума смогут не только открыть для себя новые возможности популярной соцсети, но и лично пообщаться со специалистами по продвижению, бизнесменами и известными медийными личностями.

Сбор участников в 10:00, открытие конференции в 10:45.

