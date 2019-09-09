Gem4me MarketSpace перешел в стадию альфа-тестирования

Новый игрок на рынке мессенджеров — Gem4me — объявил о старте альфа-тестирования Gem4me MarketSpace, маркетплейса внутри своего мессенджера

В современном мире скорость и качество коммуникации важны в любой сфере деятельности, тем сложнее выводить на рынок качественные мессенджеры, отвечающие потребностям разных категорий пользователей. Мессенджер Gem4me находится в разработке с 2016 года с момента публикации первой нативной версии сервиса. В настоящий момент разработчики добавили уникальную возможность использования фирменного маркетплейса – Gem4me MarketSpace. И вот новый маркетплейс переходит в стадию альфа-тестирования.

Gem4me MarketSpace – это перспективный проект с большим будущим. Пользователям будут предоставлены возможности перевода денежных средств в различных валютах, реализации и приобретения товаров, продвижения своих идей, продукции и личного бренда с помощью самых современных технологических решений, а самое главное – инструмент коммуникации нового поколения.

MarketSpace позволяет покупателям выбирать из списка товаров в различных категориях, а затем, при покупке возвращает в мессенджер и создает чат с продавцом, где покупатель и продавец обговаривают все нюансы, касающиеся заказа. Продавцы смогут по ссылке в профиле пройти дополнительную регистрацию и использовать панель администрирования для создания и управления магазином.

C 9 по 30 сентября Gem4me MarketSpace проведет альфа тестирование, и уже сейчас можно подать заявку на статус альфа-тестировщика на почтовый адрес: supportservice@gem4me.com

Цели тестирования:

Заполнить маркетплейс реальными товарными предложениями перед основным запуском. Выявить первые баги и неувязки и устранить их. Провести customer development с первыми пользователями через интервью и опросы. Собрать статистику поведения пользователей. Дополнить и приоритезировать список дальнейших доработок на основе полученных данных.

Этапы:

2-8 сентября

Сбор заявок на участие в тестировании

9-15 сентября

Старт тестирования.

16-30 сентября

Коммуникация с участниками тестирования.

Для реализации программы MarketSpace Gem4me Group of Companies открыла отдельное подразделение – компанию MarketSpace Solutions OÜ, выпустившую в Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) конвертируемые бонды. Номинальная стоимость одного бонда – €1 0 Первый транш вышел в объеме 500 облигаций общей стоимостью €500 0 Эмиссия облигаций не в долларах США, а в евровалюте объясняется тем, что бонды размещаются в финансовой зоне ЕС.



Gem4me Group of Companies – европейская группа компаний, развивающая проект Gem4me с 2016 года. Инновационный маркетплейс MarketSpace группа разрабатывает на базе Gem4me с 2018 года. В настоящее время мессенджер доступен пользователям в онлайн-магазинах приложений AppStore, Google Play и на Desktop (при наличии мобильной версии). Gem4me работает в операционных системах Android и iOS.