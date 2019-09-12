"JUNWEX Москва" пройдет на ВДНХ

15-я международная выставка ювелирных и часовых брендов состоится в 75-м павильоне

В этом году "JUNWEX Москва" продлится с 25 по 29 сентября. Это не только самая масштабная, престижная и значимая в России выставка ювелирных и часовых брендов, но и основная выставочная и бизнес-платформа для всех игроков и участников ювелирной и часовой отрасли. Каждый год сюда приходят несколько десятков тысяч посетителей.

С одной стороны, это представители профессионального сообщества (так, в сентябре 2018 г. было зафиксировано около 16 тыс. деловых контактов). С другой – посетители, отслеживающие тенденции ювелирной и часовой моды, желающие первыми не только увидеть новинки, но также и приобрести, совершив таким образом модную покупку и одновременно инвестиционное вложение (в прошлом году на выставке побывали больше 30 тысяч человек).

В этом году на "JUNWEX Москва" представят свои изделия более 600 участников со всех уголков России – от Дальнего Востока до Калининграда – и других стран мира. В частности, в выставке примут участие компании, уверенно удерживающие первенство по производству изделий из золота, такие как "Лукас" (Москва), "Санис" (Санкт–Петербург), "Красцветмет", (Красноярск), "Бронницкий ювелирный завод" (Бронницы), "Ньюголд" (Кострома), "Дельта" (Кострома), Efremov (КЮЗ "Золотые традиции"), Белгородский ювелирный завод "Карат", "Топаз" (бренд Karatov), ювелирный дом "Эстет" (Москва), "Талант" (Санкт-Петербург).

Будут и лидеры по изготовлению серебряных украшений: фабрика серебра "Аргента" (Москва), Darvin (компания "Амберджем") из Калининграда, "Елизавета" (Санкт-Петербург), "Золотые купола" (бренд Pokrovsky) из города Покрова, "Красная Пресня" (Приволжск), "Красносельский Ювелирпром" (Красное-на-Волге), "Северная Чернь" (Великий Устюг) и многие другие.

Новые коллекции и авторские работы таких компаний, как ювелирный дом Chamovskikh (Екатеринбург), Mousson (Москва), "Ринго" (Москва), Sarkissian (Москва) и Maxim Demidov (Москва), все больше убеждают ценителей ювелирного искусства в состоятельности российских мастеров как дизайнеров и совершенствовании отечественной ювелирной школы, основанной на традициях великого ювелира Карла Фаберже и поставщика двора Его Императорского Величества Ивана Хлебникова. Именно они представят самую яркую часть экспозиции выставки "JUNWEX Москва" и разместятся в отдельном зале "Премиум".

Найти свое заветное украшение, соответствующее моде и личному бюджету, сможет каждый посетитель выставки: "JUNWEX Москва" представит весь ювелирный спектр – от изделий "на каждый день" из облегченного золота и серебра до дорогих эксклюзивных украшений из золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, природных минералов и смолы.

На выставке можно будет лично убедиться, каким разнообразным бывает янтарь и насколько уникальны изделия из него. Так, например, изделия бренда Sun Stone (Калининград), филигранно выполненные его мастерами, вызывают неподдельный восторг и восхищение.

Завораживают не только ювелирные украшения из природной смолы, но и янтарные скульптурные композиции бренда. Подтверждением этому стала премия Гран–при конкурса "Лучшие украшения России", присужденная за изящную копию французского корабля 1669 г. "Король-Солнце" на осенней выставке "JUNWEX Москва" в 2018 году.

Не секрет, что ценность янтаря из года в год только растет. Поэтому приобретаемые изделия из природной смолы – отличная инвестиция.

Дар морей – жемчуг – давно стал стилеобразующим элементом многих ювелирных коллекций. На выставке "JUNWEX Москва" этой осенью стоит присмотреться к украшениям из жемчуга от ювелиров компании "Жемчужное подворье".

Эксклюзивные украшения на выставке представит ювелирный дом Chamovskikh из Екатеринбурга. Каждое изделие бренда – это тщательно подобранные по цвету, форме и структуре драгоценные материалы.

Австралийские опалы, длинные драгоценные кисти жемчуга, белое золото со сверкающими бриллиантами – все подчинено художественному замыслу и великолепному исполнению. Будь то парюра "Царевна–Лебедь" или гарнитур "Камбоджа". Стоит отметить, что все украшения бренда трансформируются из торжественно-вечерних, с каскадом бриллиантов, в более компактные, которые идеально соответствуют деловому костюму.

Самый широкий спектр украшений – от модных и азартных провокаций на пике различных интерпретаций стилистики и образов до уникальных подарочных предметов из серебра в сочетании с граненым хрусталем, представит на выставке московский ювелирный завод "Родис". Художники-ювелиры этой компании – выдающиеся мастера русского ювелирного искусства. В каждой работе они безупречно решают стилистические задачи и создают произведения, способные занять достойное место в ряду ювелирных украшений антикварного уровня.

Организаторы "JUNWEX Москва" особое место на выставке отводят украшениям и ювелирным изделиям религиозной тематики. Свои работы на эту тему представят такие компании, как "Елизавета" (Санкт–Петербург), "Иордань" (Красное–на–Волге) и Violet (Севастополь).

В частности, ювелирный дом Violet находит разнообразные художественные решения для нательных крестов, сосудов для святой воды, подвесок и браслетов с молитвами. Такие ювелирные изделия вызывают наибольший интерес среди мужской аудитории.

Торжественное открытие выставки "JUNWEX Москва" состоится 25 сентября в центральном холле 75-го павильона на ВДНХ. А ее кульминацией станет подведение итогов конкурса "Лучшие украшения России".

На конкурс могут подать заявки все участники выставки, однако высокое экспертное жюри – ведущие научные сотрудники и искусствоведы Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Российского Этнографического музея – отберет изделия лишь 50 представителей. При этом компании могут подавать заявки на участие в различных номинациях ювелирного состязания.

Всего в конкурсе "Лучшие украшения России" заявлено 15 номинаций, среди которых "Коллекция сезона", "Ювелирные трансформации", "Современные тенденции", "Бенефис камня", "Момент престижа", "Драгоценная фантазия", "Путешествие во времени", "Этнические мотивы", "Культовые произведения", "Ювелирные образы России", "Ювелирный подарок", "Лучшая коллекция массового производства", "Природные мотивы" и "Серебряный стиль".

Также предусмотрено награждение участников премией Гран-при. Эта награда вручается в особых случаях, что подчеркивает высокий статус самого конкурса, а также важность и престижность участия в нем.

15-ю международную выставку ювелирных и часовых брендов "JUNWEX Москва" по праву можно назвать самым ожидаемым событием московской деловой осени 2019 года.

Адрес проведения: Москва, проспект Мира, 119, стр. 75, ВДНХ, павильон 75

Время работы:

25 – 28 сентября с 11:00 до 20:00

29 сентября с 11:00 до 17:00

25 сентября в 13:00 – торжественное открытие выставки

28 сентября в 17:00 – церемония награждения победителей конкурса "Лучшие украшения России"

Стоимость билета в кассах ВДНХ – 250 рублей

Вход на выставку во все дни ее работы, включая торжественное открытие и церемонию награждения, бесплатный при условии регистрации на сайте и скаченного там электронного билета: www.junwex-msk.ru/posetitelyam/elektronnyij-bilet.html

Дополнительная информация:



www.junwex.com

https://instagram.com/junwex_official

https://www.facebook.com/junwex

https://vk.com/junwex_fair