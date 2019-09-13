Погудин исполнит "Русский романс"

Нибиру
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Олег Погудин выйдет на сцену Светлановского зала Московского Международного дома музыки 6 октября с сольной программой "Русский романс".
Необыкновенной
красоты голос и уникальная для нашего времени проникновенность исполнения,
безупречный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все
эти качества, столь редкие на современной эстраде, как и предельная самоотдача
во время выступлений, обеспечили исполнителю не только популярность, но и
любовь публики в масштабах всей страны и за ее пределами.
В репертуаре Олега Погудина несколько сотен вокальных произведений. Он исполняет городские романсы, песни народные, Великой Отечественной войны и советские лирические.
Также артист выступал с лучшими образцами европейской песни на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском и украинском языках. Давал концерты, в программу которых входили песни Александра Вертинского, Льва Лещенко, Булата Окуджавы, песнопения иеромонаха Романа.
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