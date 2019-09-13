Погудин исполнит "Русский романс"

Известный певец выступит в ММДМ

Олег Погудин выйдет на сцену Светлановского зала Московского Международного дома музыки 6 октября с сольной программой "Русский романс".



Необыкновенной красоты голос и уникальная для нашего времени проникновенность исполнения, безупречный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества, столь редкие на современной эстраде, как и предельная самоотдача во время выступлений, обеспечили исполнителю не только популярность, но и любовь публики в масштабах всей страны и за ее пределами.



В репертуаре Олега Погудина несколько сотен вокальных произведений. Он исполняет городские романсы, песни народные, Великой Отечественной войны и советские лирические.

Также артист выступал с лучшими образцами европейской песни на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском и украинском языках. Давал концерты, в программу которых входили песни Александра Вертинского, Льва Лещенко, Булата Окуджавы, песнопения иеромонаха Романа.