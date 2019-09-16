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На ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон

На ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон
Фото: пресс-служба
Из нового проекта радиостанции слушатели смогут узнать все подробности о съемках и ролях рокеров

На радиостанции ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон с проектами о рокерах в кино, капризах и раскаяниях рок-исполнителей, а также о причинах распада групп в мельчайших подробностях.  Станет известно, почему Игги Поп в одном из фильмов снимался в женской одежде, а Ларс Фон Триер коробками пил успокоительное, снимая в своем фильме легендарную Бьорк, и многое другое.

Ведущие расскажут, у кого самая большая корона на голове в программе "Рок мозга". Радиослушатели ROCK FM 95,2 вместе с ними прочитают райдеры рок-исполнителей и узнают, кто отказывается выйти на сцену без запеканки, кто летает только на красных самолетах, а кто любит своих собак так, что требует для них отдельную гримерку с охраной.

Об историях распада коллективов теперь можно послушать в программе "Рапсодия распада". В ней ведущие расскажут о самых интересных ссорах, дурных привычках рок-звезд в мельчайших подробностях.

Каются за бурную жизнь рок-герои в программе "Библио-рок". Только факты из главных рок-бестселлеров, прямо с книжных полок в эфир ROCK FM. Ведущие расскажут, как Оззи Осборн воровал телевизоры, почему Дейву Гролу из MUSE сорвало крышу, когда он услышал, как в баре ужасно перепели песню Foo Fighters; почему Аксель Роуз возненавидел Nirvana больше селедки с молоком.

Фото: пресс-служба

В честь старта нового сезона на ROCK FM 21 сентября в 13:00 большая автоколонна из легендарных американских ретроавтомобилей от парка "Музеон" отправится по Садовому кольцу, чтобы каждый смог ощутить настоящий дух рок-н-рола. Оззи Осборн, Игги Поп, Слеш, Джеймс Хетфилд, каждый из них в свое время жег резину на таких машинах и показал всем, что такое настоящая тачка.

Под рев моторов и грохот главных рок-хитов можно будет прокатиться по Москве и поднять настроение каждому, кто попадется на пути. Специально для этого события доставили в Москву настоящую легенду и мечту каждого, кто вырос в 90-х… Автомобиль марки "Делореан" – та самая машина времени, на которой Док Браун и Марти Макфлай творили рок-н-рол в фильме "Назад в будущее".

ROCK FM 95,2 уже много лет круглосуточно радует всех, кто не признает ограничений – и в жизни, и в музыкальных жанрах. Лучшие хиты 1970 – 1980-х гг., песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле "рок" – все это плейлист ROCK FM. Все это можно услышать в новом сезоне на ROCK FM 95,2. Подробная информация – на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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