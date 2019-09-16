В Кишиневе состоитсяII Молдавско-Российский экономический форум

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В нем примут участие более тысячи делегатов из 13 стран мира. Организатором выступает Молдавско-Российский экономический совет. Форум пройдет при участии президента Молдавии Игоря Додона.
Во время десятка рабочих сессий будут вынесены на обсуждение темы сотрудничества между Молдавией и регионами России: осваивание туристического потенциала, сфера взаимного интереса в агропромышленном комплексе, партнерство в виноградарстве и виноделии, трансфер технологий и международный опыт, опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса. На площадке запланировано проведение "Специальной секции Республики Башкортостан", а также отдельной секции СМИ: "Медиасотрудничества".
Ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-Российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".
В бизнес-программу форума гармонично интегрирована гастрономическая часть. В рамках нее участники посетят ряд винно-туристических комплексов Молдавии, а также примут участие в ряде экскурсий.
В дни работы форума состоится подведение итогов премии ТЭФИ-содружество.
Молдавско-Российский экономический форум впервые состоялся год назад, став главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества Молдавии и России. Если 2018 г. открывал новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве, основанном на совместном вложении ресурсов в создание нового будущего.
Зарегистрироваться в качестве участника форума, а также скачать программу можно на сайте http://mref.info/.
Контактный номер организационного комитета: 8-800-222-34-04.
Контакты пресс-службы (по вопросам инфопартнерства и аккредитации): 8 (964) 558 61 33
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