Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2019"

Голосование традиционно началось в сентябре

Премия "Марка №1 в России" – это гарантия одобренного покупателями качества. По давно сложившейся традиции они выбирают излюбленные товары с наступлением осени. В сентябре стартует открытое общенациональное голосование потребителей.

Методика определения лучшей из лучших марок из года в год не меняется – их выбирают с помощью подсчета голосов. Рэнкинг "Народная марка" выясняет, какие бренды обладают наибольшей спонтанной известностью и становятся фаворитами у покупателей.

В понедельник, 16 сентября, открылось голосование за товары из блока "Услуги и сервис". Оно продлится до 22 числа. Со следующего дня и в течение всей недели поставить лайк можно "любимцу" из категории "Продовольственные товары". В последний день месяца эстафету примут "Непродовольственные товары". Проголосовать за понравившийся бренд можно вплоть до 6 октября.

А уже с 7 числа им на смену придут "Медицинские препараты". Отдать голос за лекарства разрешается также на протяжении всей недели.

В ноябре объявят лауреатов премии. Победителей наградят 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Там же состоится праздничный концерт.

В Сети будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов, на которых можно отдать свой LIKE любимой марке. Каждый голос имеет ценность, поскольку "Марка №1" – это не просто премия, это частичка души каждого проголосовавшего за любимый бренд.