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"Сукины дети" впервые приедут в Москву

Фото: Пресс-служба
В столице России пройдут гастроли  Клайпедского драматического театра

В театре имени Вл. Маяковского 15 и 16 октября состоится московская премьера спектакля  "Сукины дети". Это последний спектакль режиссера Эймунтаса Някрошюса. Он поставлен по одноименному роману литовского прозаика и сценариста (и бывшего министра культуры страны) Саулюса Шальтяниса.

"Сукины дети" – спектакль о Литве и ее становлении, где исторические пласты наслаиваются на мифологические, а актеры говорят о смерти, продолжая жить и не останавливаясь в движении ни на секунду. Кажется, что режиссер соединил в нем множество прошлых работ (в его творческой биографии есть и "Книга Иова", и "Божественная комедия" Данте, трагедии Шекспира и комедии Чехова).

Някрошюс как большой художник через национальную идентичность умеет говорить о вечных вещах и понятиях – о любви и предательстве, вере и пороках, жизни и смерти. Вместе с нимНнд этим спектаклем работали его сын – сценограф Марюс Някрошюс – и жена режиссера, художница по костюмам Надежда Гультяева, которые сумели создать пространство без времени.

Фото: Пресс-служба

Спектакль "Сукины дети" был отмечен театральными критиками как самая выдающаяся премьера Литвы 2018 года. В тот же год не стало великого мастера. Но даже спустя год зрители не хотят прощаться с Някрошюсом. Сцены из его спектаклей навсегда остались в нашей памяти. Поэтому на "Сукиных детей" стоит идти как минимум для того, чтобы еще раз попытаться собрать раскиданные по мизансценам жемчужины и запомнить последние и главные мысли Эймунтаса Някрошюса.

Режиссер Эймунтас Някрошюс – знаковая фигура в истории мирового театра. В России он был признан безусловно великим и столь же безусловно своим: у России и Литвы оказалось множество точек соприкосновения, а его "Гамлет" и вовсе стал манифестом целого поколения людей, взрослевших в 1990-е. Театралы регулярно ездили в его маленький вильнюсский театр Meno Fortas на премьеры, посещали его спектакли во время московских гастролей.

Он ставил спектакли по всему миру, в том числе и в нашей стране в Большом театре "Макбета" Джузеппе Верди, "Детей Розенталя" Леонида Десятникова, в театре Наций, в Театро Коммунале и Театре Маджо Музикале во Флоренции, в миланском "Ла Скала", в Литовском национальном театре оперы и балета и в Национальном драматическом театре Литвы.

Фото: Пресс-служба

Главную роль в спектаклях Эймунтаса Някрошюса играют всегда точные сценография, музыкальное и световое оформления, пластическое решение. Это спектакли-притчи, в которых  проявляется мастерство владения сценическим пространством, ритмами, объемом, звуком, гений великого режиссера. 

Режиссер постановки "Сукины дети" – Эймунтас Някрошюс, сценограф – Марюс Някрошюс, художник по костюмам – Надежда Гультяева, композитор – Антанас Ясенка, автор инсценировки – Саулюс Шальтянис. В ролях: Дарюс Мяшкаускас, Каролина Контяните, Эдвардас Бразис, Регина Шальтяните, Игорис Ряклайтис, Вайдас Йочис, Видас Якимаускас, Йонас Баранаускас, Нийоле Сабулите, Юстина Ванжодите-Шураева.

Премьера спектакля прошла 3 февраля 2018 года.

Гастроли, посвященные памяти великого мастера, организованы продюсером Леонидом Роберманом и театральным агентством "Арт-Партнер XXI". 

Отдел информации
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