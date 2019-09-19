"ТенорА XXI века" исполнят хиты Лучано Паваротти в ММДМ

В российской столице прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 26 сентября представят программу "Посвящение Паваротти". В сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под уаправление дирижера Сергея Тарарина Арт-Проект "ТенорА XXI века" исполнят хиты знаменитого артиста.

Великий тенор современности Лучано Паваротти – "король верхнего до", обладавший голосом необыкновенно красивого "солнечного" тембра, – был одним из самых выдающихся и любимых певцов оперной сцены ХХ века. Он прославился совершенным вокальным мастерством и удивительным образом умел превращать арии в хиты, которые приходили слушать десятки тысяч зрителей, а его концерт в Центральном парке Нью-Йорка слушали полмиллиона человек.

По признанию критиков голос Паваротти – феноменальный инструмент, одно из чудес природы, которые появляются раз в 100 лет. "Никому не суждено жить вечно. Только музыка никогда не умрет. Моя музыка. Я очень на это надеюсь, потому что я делаю людей счастливыми”, – заметил однажды сам певец. Его музыка продолжает жить и сегодня. Ярким подтверждением чему является любовь многочисленных поклонников его творчества.

На концерте в российской столице в исполнении Арт-проекта "ТенорА XXI века" прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца. В составе коллектива солисты престижных московских и европейских оперных театров: Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия).

Несмотря на то что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах – в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке. Но более ста раз в году участники проекта собираются вместе, чтобы любители музыки могли услышать этих замечательных вокалистов, которые готовы дарить публике удовольствие и сами получают от этого радость.

Начало концерта – в 19:00. Подробности – на сайте оркестра.