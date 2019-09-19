В ММДМ исполнят "Шедевры Сергея Рахманинова"

Лучшие произведения великого русского композитора сыграют знаменитые музыканты

В пятницу, 27 сентября, в Светлановском зале Московского Международного дома музыки сыграютт "Шедевры Сергея Рахманинова". Концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Кондрашев, и Александра Синчука, фортепиано.

"Божество в трех лицах" – так назвал Рахманинова один из критиков. Концерты для фортепиано с оркестром – это любимый жанр величайшего композитора ХХ в., гениального пианиста и выдающегося дирижера, к которому он обращался всю жизнь.

Второй и Третий фортепианные концерты принесли автору заслуженный успех и были по праву признаны лучшими русскими фортепианными концертами после "Си-бемоль-минорного концерта" Чайковского. Известный музыкальный критик Асафьев считал, что начиная именно с Третьего концерта происходит окончательное формирование "титанического стиля рахманиновской фортепианности".

Исполнение этого концерта принесло победу на IV Международном конкурсе имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008 г.) одному из самых ярких молодых пианистов XXI века Александру Синчуку. Именно с этого блистательного успеха начался взлет его карьеры.

Главным призом для 19-летнего пианиста стал сольный концерт в легендарном концертном зале "Карнеги-Холл" в Нью-Йорке. Александр Синчук – лауреат престижных конкурсов, среди которых IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс "European Piano Nights" (I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов "Interlaken Classics" (I премия, Берн, Швейцария, 2013) и других.

Сегодня концертная деятельность пианиста проходит в залах Москвы, а также Украины, Сербии, Болгарии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Люксембурга, Швейцарии, Израиля, США, Марокко, Турции, Японии, Кореи.

Начало концерта – в 19:00. Подробности на сайте оркестра.