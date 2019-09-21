"Дело в подходе, а не в законах": делегаты форума поделились опытом защиты и развития бизнеса

Наработки Российской Федерации в сфере улучшения инвестиционного климата стали темой обсуждения рабочей секции "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса"

За последние пять лет страна эффективно модернизировала стратегию привлечения инвестиций и внедрила новую модель работы российских регионов с потенциальными инвесторами. В частности, созданы инструменты для обеспечения защиты предпринимательской деятельности. В рамках работы секции делегаты обсудили создание инструментов защиты инвесторов, которые намерены инвестировать в экономику Молдовы. Одним из таких инструментов может стать формирование в стране института уполномоченных по защите прав предпринимателей, о котором шла речь на июньском заседании Молдо-Российского экономического Совета.

Модератором секции выступила министр-советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Оксана Гречаный.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева рассказала о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в российской столице. В частности, это незаконное уголовное преследование, проблемы в сфере имущественно-земельных отношений, невыполнение госконтрактов и недоступность финансовых средств.

По словам Минеевой, причина подобных сложностей кроется не только в недостатках законодательства, но и в менталитете россиян. К примеру, ни для кого не секрет, что в стране есть проблема давления на бизнес. "Мы слышим от первых лиц государства о том, что на местах кошмарят бизнес", – сказала она.

"Решать сложившуюся ситуацию необходимо с помощью создания конкретных инструментов, а не изменения законодательства. Это системная проблема общества. У нас большая страна, вся проблема на местах. Дело в подходе, а не в законах", – отметила Минеева.

По ее словам, в Москве создан ряд структур, которые помогают гражданам в решении этих вопросов. Так, в столице на безвозмездной основе действует институт "PRO BONO", специалисты которого консультируют граждан по вопросам защиты их прав. Усилия института поддерживает Палата общественных омбудсменов – ключевой орган в этой структуре. Также в столичном регионе действуют уполномоченный по защите прав предпринимателей, который непосредственно занимается взаимодействием с целевыми группами, экспертный совет, рабочие группы, которые вносят предложения по изменению законодательства, и общественные приемные.

Кроме того, эти структуры взаимодействуют с органами государственной власти и СМИ. Так, подписано соглашение с Генпрокуратурой России, благодаря чему в 50 процентах случаев правоохранители выступают на стороне предпринимателей. Взаимодействие со СМИ позволило с февраля этого года опубликовать порядка 300 статей в более чем 100 изданиях и привлечь внимание общественности к проблемам бизнеса. Количество обращений к омбудсменам выросло в 5 раз. "Наша цель – добиться того, чтобы обращений не было. Не все идет гладко, но мы только начинаем. Наша задача – не отступать, а чтобы все получилось", – сказала омбудсмен.

По словам Минеевой, регионы тиражируют опыт Москвы и успешно реализуют практику столицы.

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Салават Харасов рассказал о региональном опыте помощи бизнесу. По его словам, в Башкирии действуют фонды поддержки бизнесменов, а также комитет по развитию предпринимательства и туризма. Также с 2014 года в республике работает институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который уже доказал свою эффективность.

Помощь по развитию предпринимательства оказывается в Башкирии и в рамках нацпроектов по поддержке малого бизнеса. Так, в республике действует так называемая залоговая помощь, когда бизнесмены представляют бизнес-план и получают деньги, которые находятся в залоге у банка.

"Ближайшая задача – развить бизнес, чтобы в конечном итоге повысить уровень жизни населения", – сказал Харасов, добавив, что, согласно индексу RSBI, Башкирия заняла первое место в России.

Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Александра Питкянен заявила, что наибольшие затруднения испытывают предприниматели, нуждающиеся в финансовой поддержке.

Для этого в России действует Национальная гарантийная система. С ее помощью предприниматели могут получать кредиты для развития бизнеса по льготным ставкам. Так, в рамках системы выдаются поручительства под 0,75%, которые покрывают до 50 процентов необходимой суммы.

Главным приоритетом Фонда является развитие крупного производства. За время работы системы выдано более 4,5 тысяч ссуд, отметила Питкянен.

Участники работы секции также обсудили принципы формирования института защиты бизнеса и обеспечения гарантий работы российских инвесторов в Молдове.

Второй Молдо-российский экономический форум проходит с 19 по 21 сентября в Кишиневе. На мероприятие приглашены ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты двух стран. В частности, участие в форуме принимают Президент Республики Молдова Игорь Додон, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков и др.

Среди обсуждаемых тем: торгово-экономическое сотрудничество России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма и агропромышленного комплекса. Кроме того, участники форума работают над реализацией майского соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и регионами Молдовы.