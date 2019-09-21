Губернатор Омской области рассказал о стремительном росте товарооборота с Молдовой после визита президента Игоря Додона в Омск

Александр Бурков предложил проводить в России фестивали молдавского вина

Горизональным отношениям между регионами России и Молдовы была посвящена секция, открывшая работу второго дня Молдо-российского экономического форума. В настоящее время между многими регионами двух стран установлены торговые связи, побратимские отношения, развивается деловое партнерство. При этом огромен потенциал дальнейшего межрегионального взаимодействия.

Участники дискуссии обсудили приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества регионов Молдовы и России в самых разных областях.

Модерировала работу секции "Республика Молдова – регионы России" глава (Башкан) Гагаузии Ирина Влах. Межрегиональные связи она назвала основой молдо-российских отношений.

"Мы можем констатировать потепление отношений на уровне президентов, на уровне правительств. И мы будем сегодня говорить о взаимоотношениях на уровне регионов. Двери нашей страны открыты! Республика Молдова это открытая страна", – объявила Ирина Влах.

Первым спикером секции стал губернатор Омской области Александр Бурков. Сближение между российским регионом и Молдовой началось в 2018 году после того, как президент Республики Молдова Игорь Додон принял приглашение Александра Буркова и приехал в Омск на День города.

"После этого произошел рост товарооборота между Молдовой и Брянской областью в два с половиной раза. Как тут не вспомнить о роли личности в истории", – сказал Бурков.

В своем выступлении Александр Бурков объявил, что омские бизнесмены открыты к развитию сотрудничества с предпринимателями Молдовы. В настоящее время Омская область поставляет в Молдову главным образом химическую продукцию, товары машиностроения. Но омичи также готовы поставлять в Молдову молоко, продукцию из зерна и злаков, сладости. В свою очередь Молдова поставляет в Омскую область фрукты, овощи, орехи, вино, однако экспорту есть куда расти – Бурков отметил, что поставки молдавского вина на рынке в России составляют лишь 1%.

С целью наращивания объемов экспорта глава Омской области предложил регулярно проводить на территории России фестивали молдавского вина

В своем выступлении Александр Бурков коснулся и темы культурных связей между регионами двух стран, в частности упомянув выступление кишиневского театра "Улица роз" в Омске.

"Не зря молдовская пословица гласит: "Друга нашел – как клад отыскал", – сказал в заключение своей речи Александр Бурков.

Следующим на секции выступал председатель Единецкого района Юрий Гарас. Он сообщил, что накануне он наметил с главой Омской области планы дальнейшего развития торговых отношений. Значимость

укрепления отношений с российским регионом настолько взволновала главу района, что он не смог завершить свое выступление.

"Это объяснимо, ведь сегодня мы с вами пишем историю" – прокомментировала его речь Ирина Влах.

В рамках секции между Омской областью и Единецким районом Молдовы было решено подписать меморандум о намерении заключить соглашение об осуществлении международных и экономических связей.

Второй Молдо-российский экономический форум проходит с 19 по 21 сентября в Кишиневе, в нем принимают участие около 1500 человек из 13 стран: ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты.

Участники Форума обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничество России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма, виноделия, агропромышленного комплекса и многое другое.

Церемония открытия форума состоялась накануне, 19 сентября, на территории винно-туристического комплекса "Крикова". С приветственным словом к гостям Форума обратились Президент Республики Молдова Игорь Додон и исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров. Еще до начала работы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палаты Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.