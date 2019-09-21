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На МРЭФ предложили создать Молдо-Российский туристический альянс

На МРЭФ предложили создать Молдо-Российский туристический альянс
Предложение было озвучено председателем комитета по туризму Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", президентом группы компаний "VL Group" Еленой Кривенковой

Предложение прозвучало 20 сентября во время заседания Молдо-Российского экономического Совета с участием Президента Республики Молдова Игоря Додона, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака и исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрея Назарова.

Предложение было озвучено председателем комитета по туризму Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", президентом группы компаний "VL Group" Еленой Кривенковой. Она предложила создать Молдо-Российский туристический альянс. По мнению исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрея Назарова, необходимо также возобновить практику обмена студентами между странами и активно использовать детские лагеря Молдавии для отдыха российских детей.

По словам Президента Молдовы Игоря Додона, страна испытывает сложности с привлечением российских туристов. Большинство из приезжающих в Молдову россиян не задерживаются в стране. "Фактически российского туриста у нас нет. В других странах (Азербайджане, Грузии) этот показатель составляет 3-6 миллионов в год. Один миллион туристов полностью меняет структуру экономики", – отметил он.

При этом Президент отметил, что у Молдовы хватает мощностей на обслуживание лишь 400 тысяч человек. "Мы на государственном уровне сделаем все возможное, чтобы страна была готова принять больше туристов. Будем продолжать работать в этом направлении", – добавил Игорь Додон.

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