Вышел первый выпуск программы УРБАНЗОРРО

Экспертиза новостроек выходит на новый уровень: на YouTube-канале НЕДВИЖИМОСТЬ+ состоялась премьера беспрецедентной для рынка недвижимости программы "Урбанзорро"

Антон Привольнов стал специальным агентом премии Urban Awards, чтобы в очередной раз вступиться за права простых потребителей. В дебютном эпизоде шоу известный телеведущий и съемочная группа посетили подмосковный объект Миниполис Рафинад от застройщика Сити XXI век.

Соответствует ли качество строительных материалов мировым стандартам и что будет, если бетон не пройдет проверку на качество? Не превышен ли уровень шума на территории жилого комплекса, учитывая, что всего в нескольких километрах находится аэропорт Шереметьево? Есть ли у застройщика разрешение на строительство в этом месте и документы на землю? Ответы на все эти и многие другие вопросы вы узнаете посмотрев пилотный выпуск долгожданного проекта "Урбанзорро". Посмотреть ролик можно по ссылке.

Об Urban Awards



Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В рамках реализации данной миссии оргкомитет Urban Awards взаимодействует с максимально широким кругом персон и компаний рынка новостроек, стремится к полной прозрачности и объективности всех этапов голосования.

Об "УрбанЗорро"

Программа создана по мотивам передачи "Ревизорро", которая известна миллионам россиян. Ведущий программы выступает в качестве настоящего современного героя, который вступается за интересы рядовых потребителей и разоблачает недобросовестные компании.