Стартовало голосование жюри Urban Awards 

Экспертам предстоит оценить 100 номинантов

Голосование членов жюри московской премии Urban Awards 2019 началось на прошлой неделе. В этом году жюри традиционно поделено на два комитета: первый – по оценке жилья комфорт-класса, второй – бизнес, премиум и элит-классы.

Жилье комфорт-класса Москвы и Московской области оценивают эксперты:

1) генеральный директор ГК "Инград" Павел Поселенов;

2) генеральный директор ГК "Пионер" Леонид Максимов;

3) первый вице-президент ГК "Ташир" Карен Карапетян;

4) генеральный директор IKON Development Антон Детушев;

5) руководитель архитектурного бюро GREN Екатерина Грень;

6) заместитель генерального директора "Группа ЛСР" Иван Романов,

7) член совета директоров ГК "Основа" Олег Колченко;

8) директор управления продаж продуктов благосостояния Московского банка Сбербанка России Алия Кирьянова;

9) генеральный менеджер подразделения систем кондиционирования, вентиляции и отопления на территории РФ и СНГ "Мицубиси Электрик (РУС)" Николай Милючихин;

10) директор ООО "Стадион Спартак" Всеволод Гордий;

11) генеральный директор ГК "МИЦ" Даромир Обуханич;

12) главный редактор портала "РБК-недвижимость" Игнат Бушухин;

13) шеф-редактор "Интерфакс Недвижимость" Людмила Стрельцова;

14) руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству (АНО) Елена Косоренкова;

15) глава бюро T+T Architects Сергей Труханов;

16) специальный корреспондент "Строительной газеты" Оксана Самборская;

17) управляющий партнер Colliers International Николай Казанский;

18) основатель и управляющий партнер RRG Денис Колокольников.

Объекты бизнес, премиум и элит-класса Москвы оценивают специалисты:

1) президент ПАО "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов;

2) президент Группы ПСН Алим Гешев;

3) президент Wainbridge Майкл Белтон;

4) вице-президент, руководитель инвестиционно-коммерческого блока ГК "ИНТЕКО" Евгений Семенов;

5) управляющий партнер "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергей Егоров;

6) руководитель бюро SPEECH Сергей Чобан;

7) руководитель категории "Новостройки и прочая недвижимость" "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев,

8) заместитель генерального директора "Донстрой" Евгения Колосова;

9) генеральный директор ABD architects Борис Левянт;

10) заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба;

11) руководитель брокерско-консалтинговой компании "ТОП Идея" Олег Ступеньков;

12) руководитель департамента ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин;

13) генеральный директор ООО "БЭЛ Девелопмент" Елена Комиссарова;

14) руководитель отдела "Недвижимость" радиостанции Business FM Валерия Мозганова;

15) генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова;

16) автор проекта #хочуквартиру Никита Журавлев;

17) основатель компании Whitewill Олег Торбосов;

18) управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков;

19. Алексей Пастушин, главный редактор "Московская Перспектива"

20) руководитель проекта "Недвижимость" "ТАСС" Елена Мишина.

В первую очередь, жюри оценивают объекты по десяти основным критериям, среди которых местоположение, материалы строительства, архитектурные решения, проектные решения (высота потолков, площади квартир и пр.), техническое оснащение дома, наличие парковочных мест, организация безопасности комплекса, инфраструктура новостройки и района, территория дома (внутренние дворы), соотношение цена/качество. Кроме этого, эксперты рассматривают опыт работы застройщика, динамику строительства и проверяют документацию.

Онлайн-голосование жюри продлится до 26 сентября. После его завершения все результаты будут направлены независимому консультанту премии – компании PwC, которая, в свою очередь, проверит результаты и объективность голосования.

Следующий этап голосования – выезды на готовые объекты – запланирован на октябрь. Финальное заседание состоится в начале ноября.

Партнеры премии: ВТБ, Ростелеком, Avito Недвижимость, Mitsubishi Electric, GREN., Атлас Development, Группа ПСН, S. A. Ricci жилая недвижимость, KPMG, INSIGMA, Wainbridge, "ТОП ИДЕЯ", Медиалогия.

