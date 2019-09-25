Стартовало голосование жюри Urban Awards 

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Голосование членов жюри московской премии Urban Awards 2019 началось на прошлой неделе. В этом году жюри традиционно поделено на два комитета: первый – по оценке жилья комфорт-класса, второй – бизнес, премиум и элит-классы.
Жилье комфорт-класса Москвы и Московской области оценивают эксперты:
1) генеральный директор ГК "Инград" Павел Поселенов;
2) генеральный директор ГК "Пионер" Леонид Максимов;
3) первый вице-президент ГК "Ташир" Карен Карапетян;
4) генеральный директор IKON Development Антон Детушев;
5) руководитель архитектурного бюро GREN Екатерина Грень;
6) заместитель генерального директора "Группа ЛСР" Иван Романов,
7) член совета директоров ГК "Основа" Олег Колченко;
8) директор управления продаж продуктов благосостояния Московского банка Сбербанка России Алия Кирьянова;
9) генеральный менеджер подразделения систем кондиционирования, вентиляции и отопления на территории РФ и СНГ "Мицубиси Электрик (РУС)" Николай Милючихин;
10) директор ООО "Стадион Спартак" Всеволод Гордий;
11) генеральный директор ГК "МИЦ" Даромир Обуханич;
12) главный редактор портала "РБК-недвижимость" Игнат Бушухин;
13) шеф-редактор "Интерфакс Недвижимость" Людмила Стрельцова;
14) руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству (АНО) Елена Косоренкова;
15) глава бюро T+T Architects Сергей Труханов;
16) специальный корреспондент "Строительной газеты" Оксана Самборская;
17) управляющий партнер Colliers International Николай Казанский;
18) основатель и управляющий партнер RRG Денис Колокольников.
Объекты бизнес, премиум и элит-класса Москвы оценивают специалисты:
1) президент ПАО "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов;
2) президент Группы ПСН Алим Гешев;
3) президент Wainbridge Майкл Белтон;
4) вице-президент, руководитель инвестиционно-коммерческого блока ГК "ИНТЕКО" Евгений Семенов;
5) управляющий партнер "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергей Егоров;
6) руководитель бюро SPEECH Сергей Чобан;
7) руководитель категории "Новостройки и прочая недвижимость" "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев,
8) заместитель генерального директора "Донстрой" Евгения Колосова;
9) генеральный директор ABD architects Борис Левянт;
10) заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба;
11) руководитель брокерско-консалтинговой компании "ТОП Идея" Олег Ступеньков;
12) руководитель департамента ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин;
13) генеральный директор ООО "БЭЛ Девелопмент" Елена Комиссарова;
14) руководитель отдела "Недвижимость" радиостанции Business FM Валерия Мозганова;
15) генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова;
16) автор проекта #хочуквартиру Никита Журавлев;
17) основатель компании Whitewill Олег Торбосов;
18) управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков;
19. Алексей Пастушин, главный редактор "Московская Перспектива"
20) руководитель проекта "Недвижимость" "ТАСС" Елена Мишина.
В первую очередь, жюри оценивают объекты по десяти основным критериям, среди которых местоположение, материалы строительства, архитектурные решения, проектные решения (высота потолков, площади квартир и пр.), техническое оснащение дома, наличие парковочных мест, организация безопасности комплекса, инфраструктура новостройки и района, территория дома (внутренние дворы), соотношение цена/качество. Кроме этого, эксперты рассматривают опыт работы застройщика, динамику строительства и проверяют документацию.
Онлайн-голосование жюри продлится до 26 сентября. После его завершения все результаты будут направлены независимому консультанту премии – компании PwC, которая, в свою очередь, проверит результаты и объективность голосования.
Следующий этап голосования – выезды на готовые объекты – запланирован на октябрь. Финальное заседание состоится в начале ноября.
Партнеры
премии: ВТБ, Ростелеком, Avito
Недвижимость, Mitsubishi Electric, GREN., Атлас Development, Группа ПСН, S. A.
Ricci жилая недвижимость, KPMG, INSIGMA, Wainbridge, "ТОП ИДЕЯ", Медиалогия.
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