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В Москве пройдет XV Международный осенний салон авторских кукол

В Москве пройдет 15-й Международный осенний салон авторских кукол
Фото: пресс-служба
В выставочном комплексе на Тишинке соберутся более 500 авторов со всего мира, 10 тысяч зрителей и будет представлено почти 3 тысячи экспонатов

С 4 по 6 октября в Москве состоится 15-й Международный осенний салон авторских кукол. 

Фото: пресс-служба

На выставке можно будет встретить персонажей любимых сказок и мультфильмов, знакомых с самого детства, героев кино и литературы, забавных мишек тедди и познакомиться с новыми персонажами, придуманными и воплощенными в жизнь мастерами-кукольниками. Также на выставке будет представлен большой ассортимент для создания куклы и тематическая литература. И самое главное Осенний салон – это выставка-продажа, где можно приобрести любой понравившийся экземпляр для себя или в подарок.

Фото: пресс-служба

Организатор Осеннего салона авторской куклы Светлана Пчельникова 15 лет назад задумала и воплотила первую в Москве выставку, которая по сей день не теряет своей популярности. Она привлекает и собирает на одной площадке самых известных художников, коллекционеров и большую аудиторию.

Фото: пресс-служба

Каждая выставка отличается душевностью и незабываемой атмосферой. И это не случайно, ведь куклы – это не просто игрушки. Как отметила сама Светлана, "авторская кукла – это синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры и дизайна костюма".

Фото: пресс-служба

Традиционно на Осеннем салоне все желающие могут принять участие в благотворительном проекте Пчельниковой "Парад кукол – детям". Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда "Парада" пойдут на лечение детей, а также в фонды, с которыми выставка сотрудничает на протяжении многих лет.

Фото: Ольга Иванело

Торжества по случаю открытия 15-й юбилейной выставки будут проходить целый день 4 октября. В 12:00 состоится презентация новинок от постоянных участников "Осеннего салона кукол". В 18:00 в тот же день состоится ВИП-открытие со звездными гостями и специальной программой, подарками и розыгрышами ценных призов.

Фото: пресс-служба

Гостей ждут по адресу:Москва, выставочный комплекс "Т-Модуль", Тишинская площадь, 1

Фото: пресс-служба

Режим работы и стоимость билетов:

4 октября – с 12:00 до 20:00

5 октября – с 11:.00 до 20:00

6 октября – с 11:00 до 19:00

Стоимость входного билета – 400 руб., льготного – 200 руб., для подростков, студентов, пенсионеров и детей до семи лет вход бесплатный.

Сайт выставки – http://dollsalon.ru/ru/

https://vk.com/dollsalon

https://www.facebook.com/groups/dollsalon/

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