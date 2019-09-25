В Москве пройдет XV Международный осенний салон авторских кукол

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С 4 по 6 октября в Москве состоится 15-й Международный осенний салон авторских кукол.
На выставке можно будет встретить персонажей любимых сказок и мультфильмов, знакомых с самого детства, героев кино и литературы, забавных мишек тедди и познакомиться с новыми персонажами, придуманными и воплощенными в жизнь мастерами-кукольниками. Также на выставке будет представлен большой ассортимент для создания куклы и тематическая литература. И самое главное Осенний салон – это выставка-продажа, где можно приобрести любой понравившийся экземпляр для себя или в подарок.
Организатор Осеннего салона авторской куклы Светлана Пчельникова 15 лет назад задумала и воплотила первую в Москве выставку, которая по сей день не теряет своей популярности. Она привлекает и собирает на одной площадке самых известных художников, коллекционеров и большую аудиторию.
Каждая выставка отличается душевностью и незабываемой атмосферой. И это не случайно, ведь куклы – это не просто игрушки. Как отметила сама Светлана, "авторская кукла – это синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры и дизайна костюма".
Традиционно на Осеннем салоне все желающие могут принять участие в благотворительном проекте Пчельниковой "Парад кукол – детям". Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда "Парада" пойдут на лечение детей, а также в фонды, с которыми выставка сотрудничает на протяжении многих лет.
Торжества по случаю открытия 15-й юбилейной выставки будут проходить целый день 4 октября. В 12:00 состоится презентация новинок от постоянных участников "Осеннего салона кукол". В 18:00 в тот же день состоится ВИП-открытие со звездными гостями и специальной программой, подарками и розыгрышами ценных призов.
Гостей ждут по адресу:Москва, выставочный комплекс "Т-Модуль", Тишинская площадь, 1
Режим работы и стоимость билетов:
4 октября – с 12:00 до 20:00
5 октября – с 11:.00 до 20:00
6 октября – с 11:00 до 19:00
Стоимость входного билета – 400 руб., льготного – 200 руб., для подростков, студентов, пенсионеров и детей до семи лет вход бесплатный.
Сайт выставки – http://dollsalon.ru/ru/
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