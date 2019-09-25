Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Классика энерджи. Разрушая стереотипы" прозвучит в ММДМ

Фото: пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" познакомит меломанов с новым проектом

В Светлановском зале Московского международного дома музыки 18 октября представят программу "Классика энерджи. Разрушая стереотипы". Классические хиты всех времен прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Роберто Молинелли (Италия).

Роберто Молинелли . Фото: пресс-служба

Оркестр разрушает стереотипы и исполняет классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка. "Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании. "Осовременивание" классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани, интересные оттенки.

Фото: пресс-служба

Слушателей захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей.

Классические произведения бессмертны, но, путешествуя сквозь века, вписываясь в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально. 

Начало концерта – в 19:00 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей