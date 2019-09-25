"Классика энерджи. Разрушая стереотипы" прозвучит в ММДМ

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" познакомит меломанов с новым проектом

В Светлановском зале Московского международного дома музыки 18 октября представят программу "Классика энерджи. Разрушая стереотипы". Классические хиты всех времен прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Роберто Молинелли (Италия).

Оркестр разрушает стереотипы и исполняет классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка. "Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании. "Осовременивание" классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани, интересные оттенки.

Слушателей захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей.

Классические произведения бессмертны, но, путешествуя сквозь века, вписываясь в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.

Начало концерта – в 19:00

