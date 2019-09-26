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"Золотая осень" пройдет на 1540 площадках Москвы

Фото: пресс-служба
На фестивале покажут инновации в сельском хозяйстве, лучшие сезонные блюда и проведут путешествия по историческим эпохам

Праздник в честь сбора урожая нашел яркое современное воплощение в фестивале "Золотая осень" – главном гастрономическом событии цикла "Московские сезоны". В этом году он пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок по всему городу: Красную площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, площадь Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов.

Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве. Как и всегда, "Золотая осень" будет радовать гостей качественными и разнообразными фермерскими продуктами, оригинальными сезонными блюдами и развлекательной программой: фолк-концертами, лекциями, мастер-классами на любой вкус, экскурсиями, спортивными играми и многим другим. А посещение окружных площадок обернется настоящим путешествием во времени – опытные реконструкторы воссоздадут на них разные исторические эпохи с их костюмами, ремеслами и бытом.

Полный адресный список и подробности о фестивале скоро появятся на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/autumn-2019/.

Фото: пресс-служба

Самая масштабная площадка "Золотой осени" откроется в сердце столицы – на Красной площади. Отправившись туда, гости фестиваля обнаружат себя на фоне сельского пейзажа: они увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад, где растут деревья и ягоды, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасеку с настоящими ульями и удивительную мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм".

Москвичи и туристы смогут посетить выставку арт-объектов в виде различных моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна, а зона "умных" технологий познакомит их с инновациями в российском сельском хозяйстве: системами навигации, "умного" внесения удобрений и анализа данных для составления прогнозов и стратегий; AIoT-платформами и приложениями для контроля за поступающими с датчиков данными; дронами для слежения за состоянием полей и сбором урожая и многим другим.

Фото: пресс-служба

На Красной площади проведут серию захватывающих гастрономических шоу. Их участники будут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, соревнуясь за титул главного кулинара осени. На сцене выступят популярные фолк-группы – Folkbeat, которая работает в стиле этно-электроники, "Партизан FM", исполняющая казачьи и авторские песни, и многие другие. А поскольку осень – время ярких красок, гостей фестиваля порадуют флористическими шоу от арт-бюро TRIDVORNOVA ART.

Для детей организуют множество интересных творческих занятий: мастер-классы по приготовлению традиционных блюд разных  регионов России, созданию оригинальных ковров, поделок из дерева и лозы, вязанию и вышиванию.

Фото: пресс-служба

На площади Революции откроется уютный осенний городок. В узорчатых домиках – торговых и ресторанных шале – можно будет приобрести "вкусные" сувениры – дары урожая со всех уголков России, и выбрать оригинальные блюда из специального меню, которое подготовили московские рестораторы. Со сцены площадки будет литься этническая музыка в современной обработке, а неподалеку появится живописная трасса, где устроят гонки радиоуправляемых тракторов.

В этом году на 10 фестивальных площадках в разных округах Москвы подготовили уникальную "историческую" программу. Там можно совершить путешествие по разным странам и эпохам, в которое гости отправятся в компании реконструкторов. Каждая площадка обещает множество интерактивных познавательных развлечений.

Фото: пресс-служба

Так, на Святоозерской улице можно перенестись в поселение дьяковцев, живших на территориях Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII в. до н.э. до V в. н.э., познакомиться с их ремеслами и кухней. На Городецкой улице будут устраивать балы-маскарады в духе европейского средневековья, учить ювелирному делу и застольным обычаям того времени.

На Матвеевской улице появится небольшой средиземноморский портовый городок XIX в., где будет интересно всем, кто увлекается морским делом, историей и географией. Их ждут занятия по штурманскому и судоходному делу, навигации по морским картам, азбуке Морзе и, конечно, средиземноморской кухне. Площадка на улице Перерва расскажет об аграрных революциях, уходе за домашним скотом в разные эпохи, эволюции орудий и технологий обработки земли. Гости площадки на Профсоюзной улице погрузятся в искусство эпохи модерна, а жители и гости Зеленограда смогут увидеть вояк Пушкарского приказа, писарей, поваров и музыкантов времен Алексея Михайловича Тишайшего, второго русского царя династии Романовых.  

Фото: пресс-служба

Справка:

"Золотая осень" – яркий гастрономический фестиваль, в дни которого в Москве открывается множество ярмарок с первоклассными фермерскими продуктами, а рестораторы составляют специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. Гостей ждет и насыщенная культурная программа: гастрономические шоу и кулинарные мастер-классы, спектакли, концерты, спортивные игры, экскурсии, лекции  по здоровому образу жизни и многое другое. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1000 производителей из 55 российских регионов. На площадках "Золотой осени" побывали 6,5 миллионов человек – они приобрели 40 тонн рыбы и морепродуктов, 35 тонн сыров и другой молочной продукции и 8,5 тонн мясных деликатесов. 

 Официальный сайт фестиваля – https://moscowseasons.com/ru/festival/autumn-2019/

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