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Руководство по идеальному "Первому свиданию" на сцене ММДМ

Идеальное
Фото: Пресс-служба
В одном из московских театров 23 сентября состоялась премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла 

На нее были приглашены друзья театра: представители российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркое и оригинальное представление "Первое свидание", но и оценили его необычный формат – "сайт-специфик", свойственный для европейского постдраматического театра, когда действие спектакля буквально переносится в пространство, где оно и должно происходить по сюжету пьесы. Продюсер постановки Дмитрий Богачев пошел дальше и решил выстроить нью-йоркский бар прямо в фойе Московского дворца молодежи.

Благодаря этому приему создателям удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидящих за столиками мог почувствовать себя участником истории. Действие разворачивается на расстоянии вытянутой руки, но сближение происходит не только за счет непосредственной близости артистов, но и благодаря тому, что ситуации, в которых оказываются главные герои, хоть раз переживал каждый зритель.

О сюжете мюзикла рассказала и режиссер российской постановки Анна Шевчук: "Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа – дом – дом – работа, найти человека по душе. Мюзикл "Первое свидание" – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Они не встречались до этого, даже не видели фотографий друг друга. И вот встреча двух противоположных миров – Кейси и Аарона. Он простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Она искусствовед, дерзкая, яркая, непримиримая. Зрители, будучи соседями по столику, на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают препятствия в виде прошлого опыта и навязчивых мыслей, как они прорываются сквозь свои комплексы и открывают друг друга, обнаруживают свои истинные желания".

Фото: пресс-служба

Главный сюжетный прием здесь основан на том, что через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. На первое свидание к Аарону и Кейси приходят их любопытные родственники, друзья-советчики, а также воспоминания, которые легко восстановить благодаря социальным сетям. Так, например, в одном из номеров зрителям открылись секреты невинного "темного" прошлого парочки. Ведь герои нарушили главное правило свиданий вслепую: "прогуглили" друг друга. 

Мюзикл содержит важные лайфхаки, например, советы о том, как сбежать с неудачного свидания, или как избежать неловкости и перестать идеализировать фригидную и склочную бывшую. 

Главные роли в "Первом свидании" исполняют звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Олег Савцов, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Алексей Бобров, Александр Казьмин, Алексей Секрин, Анна Гученкова и другие. На счету артистов "Первого свидания" – участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах "Привидение", "Призрак оперы", МАММА MIA!, CATS, "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", "Анна Каренина", "Монте-Кристо", "Граф Орлов", а также в спектакле "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".

Артисты мюзикла

Поздравить с новой работой продюсера постановки Дмитрия Богачева, театральные компании "Бродвей Москва" и "Фэнси Шоу" пришли Лариса Долина, Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Екатерина Гусева, Митя Фомин, Анастасия Стоцкая, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Лиза Арзамасова, Андрей и Ирина Клеверины, Мари Сенн, Тимур Сорокин, Герман Черных, Ева Миллер, Мила Клименко, Наталья Зубарева, Настя Миани и другие. 

"Моя 14летняя дочь на вопрос "Как тебе спектакль?" ответила: "Пап, надо поговорить". Я подумал, что это полный провал, но она сказала: "Да все круто, но то, как взрослые зациклены на сексе, это безобразие!", – рассказал Дмитрий Богачев. 

Лариса Долина отметила: "Чудесная музыка, прекрасно написанные диалоги, много невероятно смешных моментов! Некоторые слова, которые могли бы со сцены прозвучать весьма неожиданно и слишком современно, почему-то звучат к месту. Все происходящее так понятно каждому... помогает осознать, что всегда есть второй шанс, и что идеального ничего не бывает, а уж тем более – первого свидания".

Фото: Пресс-служба

"Очень хочется, чтоб этот жанр до конца прижился в этой стране. Пусть все меня услышат, обязательно приходите. Вот увидите, каждый услышит минимум десять фраз про себя! Я клянусь вам, что вы испытаете эмоции! Артисты очень заряжают! В конце хочется встать, аплодировать, танцевать. Формат мюзикла подразумевает, что ты живешь вместе с героями все время спектакля!", – поделилась впечатлениями Юлия Барановская:

Нонна Гришаева сказала: "Я просто в восторге! Сейчас буду выкладывать пост о том, что если вы хотите прекрасно провести вечер, получить удовольствие, то надо идти на этот мюзикл, потому что я получила абсолютно положительные эмоции. Я безумно рада за артистов. Совершенно блистательно подобранный актерский ансамбль. Юля Чуракова и Павел Лёвкин меня просто покорили. Испытываю то чувство, когда знаешь человека много лет и вдруг видишь, как он вырос и получил главную роль, которой был давно достоин. Я безумно за них рада!".

"По формату это похоже на stand up комедию! Мне вообще не важно, где сидеть – за столиками или в зале, – главное, что мюзикл очень хороший!" – похвалил Митя Фомин.  

Группа #APPolonovGang – Сергей и Андрей (младший) Григорьевы-Апполоновы оценили постановку коротко: "Простой, но глубокий сюжет! Мы как будто сидели в этом баре за соседним столиком и подглядывали за ребятами. Что может быть лучше первого свидания? Только мюзикл "Первое свидание"!"

Фото: Пресс-служба

"Очень жизненно, здорово! Я рада за моих коллег, что они работают в таком классном спектакле, очень легком. Смотрелось все на одном дыхании. Моментами узнавались какие-то ситуации из жизни. Мне кажется, такие первые свидания были у каждого", – заявила Анастасия Стоцкая.

Ирина Безрукова тоже осталась довольна: "Прекрасный, легкий, талантливый, смешной спектакль. Своевременный, и шутки актуальные, что касается интернета и прочих вещей. И, конечно, затрагиваются вечные моменты: волнение молодых людей при знакомстве друг с другом, ожидание... Очень понравилось пространство, в котором находится зритель. Очень комфортно, приятно. Время пролетело незаметно".

"Абсолютный восторг! Не заметили, как пролетело время. Очень понравилось! Порадовала актерская игра. Как они играют! А как они поют! Настолько точно переданы эмоции, что сразу же вспоминаешь свои первые свидания. Мюзикл отлично подойдет любому возрасту! Молодежь узнает себя прямо сейчас, зрители постарше будут вспоминать себя в молодости. “Первое свидание” – это абсолютный успех!" – подчеркнули Андрей и Ирина Клеверины.

Екатерина Стриженова выразила собственные эмоции: "Очень хорошее послевкусие, я всегда ориентируюсь на то состояние, на то ощущение, с которым выходишь. И вот сейчас чувства переполняют .. внутри просто все перевернули. А еще, как же это все современно!"

Фото: Пресс-служба

"Мне понравилось абсолютно все! Этот мюзикл очень современный, актуальный, смелый. Я улыбался и смеялся в голос весь спектакль. Спасибо за такие классные эмоции! Этот спектакль для всех! Молодежи точно будет интересно, взрослые люди, которые сидели вокруг меня, тоже были в восторге", – сообщил Герман Черных. 

Валери Бирбичадзе восхитился профессионализмом актеров: "Новый формат, очень интересный. Прекрасные голоса, вообще вокал и хореография не вызывают никаких вопросов – видно отличную подготовку, большое количество проделанной работы".

"С юмором, тепло, озорно… Совершенно замечательный музыкальный материал. Потрясающе смешные диалоги. Настолько захватывающие истории, что не успеешь моргнуть, как эта история заканчивается. А герои настолько влюбили в себя, что хочется увидеть продолжение. Мы только что были за кулисами, поздравляли ребят с таким невероятным успехом! Конечно, очень хочется, чтобы проект жил, развивался, чтобы были зрители у него, потому что так здорово, что тот материал, который призван развлекать, еще и содержит в себе замечательные духоподъемные смыслы. Все зрители уходят на большом подъеме, в прекрасном настроении. Хотя, я видела, как некоторые барышни вытирали слезы, потому что трогательных моментов тоже предостаточно. Совершенно замечательные артисты, которых мы знаем, любим, открылись еще и с такой драматической стороны. В общем, это успех!" – не сдержала чувств Лиза Арзамасова.

Фото: Пресс-служба

Наталья Гулькина рассказала: "Очень понравился мюзикл, немножко мне напомнило это мою молодость. Это очень круто. Все раскованные, все классно – не только пели, но и играли! Мне кажется, это было прекрасное первое свидание, я не сбежала бы с такого ни за какие деньги!"

"Очень круто! Это мой первый опыт, связанный со спектаклем такого формата. Все жизненно, рекомендую. Мой совет каждому: на первых свиданиях будьте самими собой, не стесняйтесь", – заключил Тимур Сорокин.

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