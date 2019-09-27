Герои живут среди нас

Недавно по инициативе Дискуссионного клуба #Молодежь при СЖС в Гостином дворе состоялась торжественная церемония празднования 100-летнего юбилея десантника - Героя Великой Отечественной войны Валерия Васильевича Северинова

День был богат на теплые поздравления в адрес юбиляра. Свои пожелания ему направили государственные и общественные организации и деятели: Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Совет Федерации РФ, Государственная дума, Росмолодежь и многие другие.



Также ветерана поздравили член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич; общественно-политический деятель, социолог-политолог, руководитель рабочей группы по противодействию коррупции при "Единой России" Лилия Насакина; заместитель генерального директора НКО "Союз женских сил", член комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Оксана Сергеева; генерал-майор, заместитель руководителя Центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич Владимирович; председатель Совета ветеранов СОБР "Рысь" Михаил Калинин, руководитель концерна безопасности "Витязь" Ян Волошин.

Праздничную концертную программу подготовили юные таланты, резиденты и участники Всероссийского инклюзивного фестиваля детского творчества Melon Kids, хор ветеранов ВОВ, юнармейцы и курсантки юридического колледжа. Помимо поздравлений, песен и подарков, говорили об истории войны, о недопустимости переписывания и искажения фактов нашей Великой Победы.

Валерий Васильевич Северинов 20-летним юношей был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии и направлен для прохождения службы в 202-ю воздушно-десантную бригаду в городе Хабаровске на базе 1-го авиадесантного полка в составе воздушных войск Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. За годы службы он совершил 119 прыжков с парашютом, участвовал в освобождении Венгрии и Австрии, был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией".

Валерий Васильевич ушел на заслуженный отдых только в 1997 г. в возрасте 78 лет с должности директора предприятия "Фотон". Общий трудовой стаж ветерана составил 58 лет.

Хочется отметить, что Валерий Васильевич является Ветераном труда и Героем Великой Отечественной войны с большой буквы. Он прошел огромный героический и трудовой путь. Своим примером он показывает, что такое труд, мужество, любовь к Родине и созидание.

"Никто не забыт, ни что не забыто" – это не громкая фраза, а память о великих героях и их подвигах.

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