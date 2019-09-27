На выставке-презентации "Город: детали" москвичи выберут лучшее для установки в городе

Жителям столицы предложат оценить самые современные скамейки, фонари, беседки, а также детские и спортивные площадки

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали". На ней можно будет увидеть, как значительно изменились за последние годы малые архитектурные формы, убедиться, что сегодня они трансформируют не только привычную городскую среду, но и наш образ жизни и общения. А главное – выбрать самим, какие объекты больше всего нужны московским районам: в рамках мероприятия состоится масштабное очное голосование, по итогам которого будут выбраны лидеры московских симпатий.

Результаты напрямую будут влиять на то, чем наполнится Москва в ближайшем будущем. Будет сформирован уникальный каталог образцов городского комфорта, который в дальнейшем сможет использоваться городскими службами как пример образцовых решений.

Интерактивная выставка-презентация займет площадь в 15 тыс. кв. м и станет живым и своевременным ответом на четыре заметных тенденции, которые сегодня меняют городскую среду и жизнь в городах, в том числе и в Москве.

Все вокруг наполняется технологиями, и городские объекты не становятся исключением. Приставка "смарт" теперь легко добавляется к любым малым архитектурным формам и объектам городского комфорта: скамейкам, которые помимо своей прямой функции умеют заряжать телефоны, раздавать Wi-Fi, высвечивать сообщения, остановкам, которые подсказывают, как выстроить маршрут и время ожидания транспорта (а в идеале – даже кондиционируют воздух), урнам, которые анализируют заполненность и посылают сигналы в городские службы. Сегодня "смарт" – неотъемлемая часть городского комфорта, экологии и безопасности.

Идет активное развитие районов города. С обновлением парков, скверов и площадок по всему городу появляется все больше точек притяжения, сосредоточенных не в центре, а ближе к жителям. Особую роль в привлекательности районных парков и площадок для отдыха и общения играет качественное наполнение: спортивными тренажерами, скалодромами, батутами и детским игровым оборудованием. А также такими базовыми предметами, как скамейки, свет, урны, без которых немыслимы отдых, чистота и безопасность.

Качественные элементы городского комфорта напрямую влияют на общение и социализацию. Вчера основным местом встреч младшего поколения была футбольная площадка, а старшего – скамейка у подъезда. Сегодня практически все возрасты освоили онлайн-общение и заметно сократили необходимое живое взаимодействие друг с другом. Это повсеместная проблема, и нередко с нею пытаются бороться с помощью "программирования" среды. Интересный районный спортивный парк, уличный скалодром и даже необычные скамейки с хорошим видом становятся серьезным аргументом выйти из дома.

Сегодня жители все активнее хотят лично участвовать в развитии своего города, принимать решения вместе с управляющими компаниями и руководством районов. Выставка даст реальную возможность повлиять на дальнейший выбор малых архитектурных форм и объектов городского комфорта с помощью очного голосования. Проголосовать за лучшие скамейки, урны, беседки и фонари можно будет через информационные стойки на выставке.

Развлекательная программа для горожан

На ВДНХ соберутся российские и зарубежные производители элементов городского комфорта: уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. А чтобы превратить выставку в мероприятие городского масштаба, интересное в равной мере как специалистам, так и просто жителям, помимо самой экспозиции организаторы составили замечательную развлекательную программу.

Выставка рассчитана на то, чтобы привлечь москвичей любого возраста и круга интересов – ее посещение легко превращается в семейную прогулку. Пространство павильона будет обыграно как несколько городских районов с самыми разными возможностями для отдыха: фуд-маркетом, концертной программой, киносеансами о современной Москве и даже романтическим перформансом "Ночной район".

Будут проводиться тематические экспресс-экскурсии, в ходе которых у гостей будет возможность узнать о тех или иных экспонатах, протестировать их, а также проголосовать за понравившиеся. В рамках мероприятия "мой двор – мой спортзал" молодежь под руководством профессиональных тренеров сможет испытать уличные тренажеры.

Важным отражением современных тенденций станет зона, посвященная интеграции искусства в городское пространство. Известные художники и скульпторы из России и Европы представят на выставке свое видение того, как в современной городской среде искусство становится не только украшением, но и формирует сам контекст пространства. А также на примере мирового опыта покажут, как объекты искусства могут стать точкой притяжения района, влияя на развитие внутригородского туризма.

Большая программа предусмотрена для детей – от спортивных мероприятий под руководством опытных тренеров до развивающих экологических программ и творческого строительства собственного благоустроенного города из картона. Дать детям построить и продумать самим – лучший способ показать, как интересно и сложно устроен город и научить заботиться о нем.

Кроме того, в рамках выставки пройдет конкурс молодых архитекторов в номинациях “Уличная мебель”, “Арт-объект”, “Детская площадка”.

С 3 по 5 октября москвичей приглашают провести выходные, заглянув в будущее Москвы, и повлиять на то, чтобы оно стало настоящим.

Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны":

Павел Гусев, +7 (916) 758-20-42

Екатерина Кузнецова, +7 (967) 035-62-46

press@festmoscow.ru