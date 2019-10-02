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Третий "Скандинавский променад" состоялся в Кузьминках

Третий
Фото: пресс-служба
Желающие шагать выстроились на старте, прозвучал условный сигнал - и участники отправились на пятикилометровую дистанцию вглубь парка

В минувшее воскресенье состоялся третий благотворительный "Скандинавский променад". В нем приняли участие любители здорового образа жизни. Все они собрались в парке "Кузьминки" шагать ради мальчика Пети Барышева из подмосковного Егорьевска.   

Для собравшихся перед стартом состоялись мини-лекции на тему скандинавской ходьбы. На них можно было узнать о необходимом для занятий инвентаре и поучаствовать в мастер-классе от Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Фото: пресс-служба

"Это та самая история, когда и ЗОЖ с одной стороны, и активная жизненная позиция, и детей спасаем. Это и есть воплощение моего закона 5П: помогать правильно, просто, приятно и полезно", – прокомментировала свое участие в благотворительном старте президент фонда Фаина Захарова.

Желающие шагать выстроились на старте, прозвучал условный сигнал – и участники отправились на пятикилометровую дистанцию вглубь парка. На променад пришли команды партнеров и друзья фонда.

Фото: пресс-служба

Российская актриса Оксана Гуляева с удовольствием прошла благотворительную дистанцию вместе с тренером RNWA, ведь актриса впервые взяла палки для ходьбы в руки. Руководитель отделения лазерной хирургии Российской детской клинической больницы Кузетченко Ирина Николаевна шагала ради жизни вместе со своими коллегами, подавая им личный пример здорового образа жизни и задавая темп движения на дистанции.

Все стартовые взносы за участие в "Скандинавском променаде" направлены на проведение курса восстановительного лечения шестилетнего Петра Барышева из Подмосковного Егорьевска. У мальчика органическое поражение ЦНС.

Фото: пресс-служба

В "Скандинавском променаде" приняли участие корпоративные команды компаний "Авиахэлп" и сборная гостиниц "Марриотт", "Ритц-Карлтон" и "Кортъярд".

Отдел информации
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