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Почему деловой женщине так важно следить за своей внешностью

Почему деловой женщине так важно следить за своей внешностью
Фото: пресс-служба
Даже самую компетентную представительницу прекрасного пола не будут слушать, если она плохо выглядит

Фраза "У меня нет времени на то, чтобы ухаживать за собой" – одна из самых странных, какая только может прозвучать из уст современной деловой женщины. Фактически она означает, что бизнес-леди просто не хочет больше добиваться настоящего успеха. Почему?

Потому что реалии современного финансового мира таковы, что даже самого компетентного человека никто не будет слушать, если он плохо выглядит. И особенно если этот человек – представительница прекрасного пола.

Так что же делать деловой, активной даме, которая много работает, устает и выматывается, но при этом совсем не хочет видеть в зеркале свое изможденное лицо? Само собой, искать хорошего-специалиста-косметолога, который работает в лицензированной клинике. Благодаря тому, что он использует только сертифицированные методики и препараты, результат получается просто невероятным: 40-летняя женщина выглядит на все... 30.

Правда, за один сеанс такого не добьешься, так что придется пересмотреть плотный рабочий график и найти в нем несколько часов в неделю на то, чтобы регулярно посещать косметологическую клинику. Тогда итог на самом деле окажется поразительным.

Как говорит популярный в Санкт-Петербурге врач-косметолог О.В. Волкова: "Развитие медицинской косметологии, фармацевтики, новых технологий дают нам право говорить о невиданных ранее возможностях".

Сегодня это особенно важно, ведь карьерный рост большинства женщин зависит не только от уровня их профессионального мастерства, но и от того, насколько хорошо они выглядят. Конечно, можно активно выступать против дискриминации, но гораздо лучше просто получать удовольствие, глядя на себя в зеркало каждое утро.

На самом деле современная врачебная косметология – это такой же эффективный инструмент в руках умелой бизнес-леди, как и разнообразные курсы и интенсивы. Она как бы говорит своим собеседникам: "Я умею расставлять приоритеты – я настоящий профессионал, но я еще и женщина". Чтобы сделать такое заявление, нужно постараться, но результат точно будет стоить затраченных усилий и финансов.

Тем более это важно, когда возраст женщины приближается к 50, а она между тех хочет продолжать активно трудиться. Подтянутому и ухоженному человеку точно никто не станет намекать на пенсионный возраст и тем более предлагать должность пониже – наоборот, его скорее позовут возглавить отдел или новый филиал.

Отдел информации
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