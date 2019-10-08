Почему деловой женщине так важно следить за своей внешностью

Даже самую компетентную представительницу прекрасного пола не будут слушать, если она плохо выглядит

Фраза "У меня нет времени на то, чтобы ухаживать за собой" – одна из самых странных, какая только может прозвучать из уст современной деловой женщины. Фактически она означает, что бизнес-леди просто не хочет больше добиваться настоящего успеха. Почему?

Потому что реалии современного финансового мира таковы, что даже самого компетентного человека никто не будет слушать, если он плохо выглядит. И особенно если этот человек – представительница прекрасного пола.

Так что же делать деловой, активной даме, которая много работает, устает и выматывается, но при этом совсем не хочет видеть в зеркале свое изможденное лицо? Само собой, искать хорошего-специалиста-косметолога, который работает в лицензированной клинике. Благодаря тому, что он использует только сертифицированные методики и препараты, результат получается просто невероятным: 40-летняя женщина выглядит на все... 30.

Правда, за один сеанс такого не добьешься, так что придется пересмотреть плотный рабочий график и найти в нем несколько часов в неделю на то, чтобы регулярно посещать косметологическую клинику. Тогда итог на самом деле окажется поразительным.

Как говорит популярный в Санкт-Петербурге врач-косметолог О.В. Волкова: "Развитие медицинской косметологии, фармацевтики, новых технологий дают нам право говорить о невиданных ранее возможностях".

Сегодня это особенно важно, ведь карьерный рост большинства женщин зависит не только от уровня их профессионального мастерства, но и от того, насколько хорошо они выглядят. Конечно, можно активно выступать против дискриминации, но гораздо лучше просто получать удовольствие, глядя на себя в зеркало каждое утро.

На самом деле современная врачебная косметология – это такой же эффективный инструмент в руках умелой бизнес-леди, как и разнообразные курсы и интенсивы. Она как бы говорит своим собеседникам: "Я умею расставлять приоритеты – я настоящий профессионал, но я еще и женщина". Чтобы сделать такое заявление, нужно постараться, но результат точно будет стоить затраченных усилий и финансов.

Тем более это важно, когда возраст женщины приближается к 50, а она между тех хочет продолжать активно трудиться. Подтянутому и ухоженному человеку точно никто не станет намекать на пенсионный возраст и тем более предлагать должность пониже – наоборот, его скорее позовут возглавить отдел или новый филиал.