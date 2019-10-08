Фестиваль современной культуры и экологии развернется на набережной Профессорского уголка

"Алушта.Green" пройдет 18 и 19 октября. Это первый международный фестиваль в Крыму, где вопросы осознанного отношения к окружающей среде обсуждаются на языке современной культуры. Набережная Алушты на несколько дней превратится в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, лекторий и танцевальную студию. Тема этого года – Африка, ее флора, фауна и культура.

Каждый, независимо от возраста, найдет там чем заняться. Художники, музыканты, исследователи, актеры предоставят каждому возможность почувствовать себя частью творческого процесса и предложат задуматься о сохранении природы.

Фестиваль развернется на Набережной Профессорского уголка – в одном из самых популярных общественных пространств Алушты. Здесь уже установлены арт-объекты на африканскую тему "СлоноЗИЛ" братьев Антона Кочуркина и Алексея Кочуркина, "Неоновый носорог" Арт-группы Crocodile Рower, а также масштабные граффити. Накануне фестиваля здесь появится еще целый ряд объектов.

Подготовка к фестивалю начнется 16 октября. На протяжении трех дней на набережной будут работать мастерские художников: вместе с Романом Ермаковым жители и гости Алушты смогут сделать костюмы фантастических животных, а с Дмитрием Цветковым – необычные маски.

А 18 октября начнет работу хип-хоп лаборатория. В ней пройдет серия мастер-классов по фристайлу, брэйк-дансу, диджеингу и уличным барабанам с известными рэперами Da Boogie Crew (DJ Topor & DJ Gormon), b-girl Klara, MC RE-pac.

Художница Дарион Шаббаш проведет воркшоп "Стрит-арт ресайкл customize&DIY", на котором научит делать новые красивые вещи из использованного пластика. Для тех, кто интересуется историей современной музыки, пройдет дискуссия "Преемственность поколений и эволюция смыслов в русской хип-хоп культуре". Ее спикерами будут Da Boogie Crew, Игорь Жуковский, T.Check, Ксюха #наполусогнутых.

Главный фестивальный день – 19 октября. Трудно себе представить современное музыкальное направление, которое не было бы основано на африканской мелодике или ритме. Кураторы фестиваля собрали лайн-ап из представительных самых актуальных направлений – от хип-хопа до соула. На главной сцене выступят Da Boogie Crew, RE-pac, The Soul Surfers, T.Check & Magora. Хедлайнер фестиваля будет объявлен в ближайшее время.

Театры "Антикварный цирк", "Эскизы в пространстве" и проект "Картония" приготовили специально для Алушты яркие спектакли, в основе которых лежит тема защиты (и беззащитности) природы. Впервые в России будет показан спектакль "Парад влюбленных" парижского уличного театра Remue Ménage.

После представлений актеры объединятся с художниками, музыкантами и гостями фестиваля, чтобы устроить на набережной грандиозный костюмированный карнавал. В шествии примут участие и огромные арт-объекты.

Всех желающих ждет экологическая образовательная программа, на которой можно будет узнать о том, как сделать маленький личный вклад в сохранение планеты. Будут открыты три экостанции: Re-Pair – бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use – точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle – с подробной информаций о переработке мусора в Крыму и Алуште.

В течение дня пройдут лекции, мастер-классы, кинопоказы и даже психологический тренинг. Для тех, кто хочет менять городскую среду, состоится воркшоп по созданию малых архитектурных форм. Если принести на фестиваль старые вещи, можно сыграть в домино "Нужное-ненужное" с художницей Анастасией Рябовой.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля alushta.green.

Организатор фестиваля – Благотворительный резервный фонд. Соорганизатор: администрация города Алушта. Кураторы фестиваля: Антон Кочуркин и Юлия Бычкова, проектная группа "8 линий".

"Я хотел бы, чтобы фестиваль "Алушта.Green" стал визитной карточкой города. Есть желание и амбиции, чтобы в будущем он стал международным, привлекая внимание не только жителей конкретного региона, но и иностранных гостей и экспертов в области современной культуры и экологии для обмена опытом и знаниями", – сказал инициатор фестиваля, учредитель Благотворительного резервного фонда Александр Лебедев.

Главный куратор фестиваля Антон Кочуркин отметил: "Для нас очень важно, чтобы в этом уникальном событии приняли участие местные жители. Мы сейчас через живое общение, через интернет ищем и привлекаем активистов, которые могли бы на фестивале поделиться своими видами творческой, культурной деятельности"".

Продюсер фестиваля Юлия Бычкова добавила: "Мы очень рады, что Крым, Алушта становятся платформой для международной коммуникации о современной культуре и проблемах окружающей среды".