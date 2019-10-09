Известный певец даст концерт в московском Центре культуры и искусства "Меридиан"

Евгений Григорьев, которого публика знает как Жеку, со своим музыкальном коллективом в этом концертном сезоне презентует новую сольную программу более чем в 50 городах. В октябре он выступит и в столице.



Осенью 2018 г. шансонье выпустил сингл "Чартер на любовь". Песня получилась такая проникновенная, что сразу запала в души поклонникам артиста. Не обошлась новая музыкальная программа и без покоривших вершины хит-парадов "Когда не нужно лишних слов" и "Цвета шафрана" лиричных и нежных "1000 дорог" и "Пить с ней вино", а также музыкальных премьер.

Даже после многочисленного прослушивания любимых композиций поклонники Евгения Григорьева каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты можно будет на октябрьском концерте Жеки в ЦКИ "Меридиан".

Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение. После концерта состоится традиционная автограф-сессия.