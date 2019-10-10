Ежегодная Программа и Форум пройдут в Four Points by Sheraton

С 14 по 16 ноября в Краснодаре состоится Программа "Развитие регионов. Лучшее для России", направленная на поиск и объединение наиболее эффективных практик развития регионов для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

Первый день мероприятия предлагает гостям посещение нетворкинг-сессии в формате бизнес-игры от бизнес-тренера Елены Ждановой. На региональном экономическом Форуме "Лучшее для России", который состоится 15 ноября, будут вынесены на обсуждение уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Среди основных тематических секций Форума – создание комфортной среды через рассмотрение динамики развития регионов и их эволюции; исследование регионального бизнес-пространства для вычисления экономики счастья; обсуждение технологического потенциала регионов и, наконец, взгляд на Россию в разрезе международных стандартов.

Спикерами в этом году станут представители государственного аппарата субъектов РФ, таких как Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская Омская, Ленинградская и Ярославская области. В их числе – заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра правительства республики Карелия Дмитрий Родионов и другие.

"Стратегическое управление региональным развитием невозможно без обеспечения эффективного сотрудничества государственного аппарата и бизнес-среды, однако часто на практике трудно достичь баланса интересов. В связи с этим Программа "Развитие регионов. Лучшее для России" является важным шагом к качественному развитию регионов России на основе открытого диалога между представителями власти и бизнеса", – подчеркнула значимость осуществляемой в ходе программы коммуникации руководитель проекта Ангелина Сливина.

Окончание вечера пройдет для гостей в формате торжественной церемонии награждения лауреатов Программы "Развитие регионов. Лучшее для России – 2019" и гала-ужина. В рамках Программы участники будут награждены в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ритейла до телекоммуникационных технологий.

Продолжается прием заявок на участие в Программе "Развитие регионов. Лучшее для России". Условия участия и подробная информация – на официальном сайте http://rusregions.top/.