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Слушателей "Нашего радио" приглашают в круиз

Слушателей
Фото: "Наше радио"
Желающие проведут три дня на теплоходе, идущем по Волге, с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым.

Участниками программы "НАШ ВОЯЖ.КРУИЗ" станут только активные слушатели "Нашего радио". В октябре в эфире утреннего шоу "Подъемники" они смогут выиграть путевки в этот тур  Комфортабельный четырехпалубный теплоход "Александр Радищев" отправится с победителями конкурса "Нашего радио" и журналистами в Углич – один из самых очаровательных городов Золотого кольца России.

Фото: Юлия Витковская

Во время тура в один из древнейших городов России, основанный в 937 г., путешественники познакомятся с ансамблем древнего кремля, полюбуются шедевром русского зодчества – знаменитой на весь мир красивейшей церковью Царевича Димитрия на Крови, построенной на месте гибели маленького заложника больших политических страстей, увидят великолепные Княжеские палаты, чудом сохранившиеся с XV века, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы (дом градоначальника), побывают в монументальном Спасо-Преображенском соборе.

Фото: Юлия Витковская

"НАШ ВОЯЖ.КРУИЗ" продолжится знакомством с очаровательным Калязиным. Под воды Угличского водохранилища уходят почти две трети цветущего города. Калязин теперь называют новой русской Атлантидой. Осталась только колокольня Никольского собора – всемирно известный символ города. В ходе увлекательной водной экскурсии любители "Нашего радио" полюбуются одинокой белоснежной хранительницей бескрайних вод и насладятся панорамами живописного и романтичного Калязина с воды.

Фото: Юлия Витковская

Во время маршрута Москва – Углич – Москва счастливчиков будет ждать обширная развлекательная программа от ведущих "Нашего радио", а также розыгрыши и приятные сюрпризы.

Расписание тура "НАШ ВОЯЖ.КРУИЗ":

18 октября (пятница)

Отправление – 12:30.

19 октября (суббота)

Прибытие в Углич – 11:30. Экскурсионная программа до 19:00. Отправление в Москву.

20 октября (воскресенье)

Прибытие в Москву – 20:00.

Справка:

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет три миллиона слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более десяти лет "Наше радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

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