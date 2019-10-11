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В ММДМ вспомнят Муслима Магомаева

В ММДМ вспомнят Муслима Магомаева
Фото: пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу-посвящение народному артисту

На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века" подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора, – "Нет песни без тебя".

В концертах, которые пройдут 27 октября в Светлановском зале Московского Международного дома музыки, примут участие лауреаты Премии Москвы и Премии "Национальное достояние России", Арт-проект "ТенорА XXI века". В составе коллектива – солисты престижных московских и европейских оперных театров: Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера" имени  Е. Колобова, LEIPZIG OPER (Германия).

Несмотря на то что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах – в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, – более ста раз в году участники проекта собираются вместе. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать. 

Фото: пресс-служба

Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк: оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни.

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений. Он стал известен в 19 лет, после выступления на молодежном фестивале в Хельсинки. В 1960-е и 1970-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом (Франция, Болгария, Польша, Канада, Финляндия, Иран и др.). Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами.

На Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий в 1969-м и 1970 г. в Каннах М.Магомаев получил "Золотой диск" за многомиллионные тиражи грампластинок. В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

Начало концертов -  в 15:00 и 19:00.

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