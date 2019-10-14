Лука Шулич выступит в Международном Доме Музыки

Виртуозный виолончелист из Хорватии станет первым музыкантом, когда-либо сыгравшим «Времена года» Антонио Вивальди для соло виолончели с оркестром

Лука Шулич учился музыке с пяти лет и впервые громко заявил о себе как о талантливом классическом музыканте на Летнем фестивале в Дубровнике в 2009 году. В 15 он стал одним из самых молодых учеников, когда-либо поступавших в Загребскую музыкальную академию, которую с успехом окончил в 18. Учился в классе профессора Вальтера Дешпалья, после чего продолжил образование в мировой столице классической музыки, Вене, у профессора Рейнхарда Латцко. В 2011 году музыкант получил степень магистра с отличием Королевской академии музыки в Лондоне.

Концертная деятельность Луки Шулича простирается от европейских музыкальных фестивалей (Любляна 2003, Дубровник 2005) и побед в Международных состязаниях (конкурс виолончелистов им. Витольда Лютославского 2009, Европейский конкурс Союза телерадиовещания "Новый талант" 2006) до участия в благотворительных мероприятиях (программа Фонда Владимира Спивакова( Москва). Музыкант выступал совместно с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным и Сиднейским симфоническим оркестрами, Немецким оркестром радио и телевидения, Варшавским и Русским филармоническими оркестрами. Гастролировал по Европе, США, Южной Америке и Японии, сочетая сольные классические выступления с работой в суперпопулярном проекте 2Cellos.

В 2011 году Лука Шулич и другой одаренный хорватский виолончелист, Степан Хаусер, основали невероятно успешный дуэт 2Cellos. Группа стала известна благодаря выложенной на YouTube кавер-версии на хит Майкла Джексона ‘Smooth Criminal’, которая набрала более 7 млн. просмотров в первые несколько недель. Дуэт много лет гастролировал по всему миру с сэром Элтоном Джоном, выступая на огромных аренах и стадионах.

Помимо своих аншлаговых туров, виртуозы играли в таких знаковых залах, как Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, "Олимпия" в Париже, Арена-ди-Верона и Сиднейская Опера; участвовали в таких престижных мероприятиях, как Бриллиантовый юбилей правления Королевы Елизаветы II, Финал Лиги Чемпионов, церемония вручения Золотого мяча и премия Эмми. Среди коллабораций проекта – выступления с Red Hot Chili Peppers, Джорджем Майклом, Queens of the Stone Age, Андреа Бочелли, Zucchero и Стивом Ваем. В качестве специальных гостей 2Cellos отметились на Вечернем шоу с Джеем Лено, Ток-шоу Эллен Дедженерис TV-Total со Штефаном Раабом "Доброе утро, Америка" и многих других. Вместе со звездным пианистом Lang Lang они сыграли на новогоднем гала-концерте CCTV для аудитории, превышающей 1 млрд. зрителей.

7 ноября в Москве Лука Шулич выступит вживую со струнным оркестром из 12 музыкантов на сцене Светлановского зала ММДМ! В первой части концерта прозвучат "Четыре сезона" Вивальди, а во второй – известные и виртуозные классические пьесы Гайдна, Пуччини, Монти и других композиторов.

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