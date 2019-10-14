Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лука Шулич выступит в Международном Доме Музыки

Лука Шулич выступит в Международном Доме Музыки
Фото: пресс-служба
Виртуозный виолончелист из Хорватии станет первым музыкантом, когда-либо сыгравшим «Времена года» Антонио Вивальди для соло виолончели с оркестром

Лука Шулич учился музыке с пяти лет и впервые громко заявил о себе как о талантливом классическом музыканте на Летнем фестивале в Дубровнике в 2009 году. В 15 он стал одним из самых молодых учеников, когда-либо поступавших в Загребскую музыкальную академию, которую с успехом окончил в 18. Учился в классе профессора Вальтера Дешпалья, после чего продолжил образование в мировой столице классической музыки, Вене, у профессора Рейнхарда Латцко. В 2011 году музыкант получил степень магистра с отличием Королевской академии музыки в Лондоне.

Концертная деятельность Луки Шулича простирается от европейских музыкальных фестивалей (Любляна 2003, Дубровник 2005) и побед в Международных состязаниях (конкурс виолончелистов им. Витольда Лютославского 2009, Европейский конкурс Союза телерадиовещания "Новый талант" 2006) до участия в благотворительных мероприятиях (программа Фонда Владимира Спивакова( Москва). Музыкант выступал совместно с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным и Сиднейским симфоническим оркестрами, Немецким оркестром радио и телевидения, Варшавским и Русским филармоническими оркестрами. Гастролировал по Европе, США, Южной Америке и Японии, сочетая сольные классические выступления с работой в суперпопулярном проекте 2Cellos.

В 2011 году Лука Шулич и другой одаренный хорватский виолончелист, Степан Хаусер, основали невероятно успешный дуэт 2Cellos. Группа стала известна благодаря выложенной на YouTube кавер-версии на хит Майкла Джексона ‘Smooth Criminal’, которая набрала более 7 млн. просмотров в первые несколько недель. Дуэт много лет гастролировал по всему миру с сэром Элтоном Джоном, выступая на огромных аренах и стадионах.

Фото: пресс-служба

Помимо своих аншлаговых туров, виртуозы играли в таких знаковых залах, как Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, "Олимпия" в Париже, Арена-ди-Верона и Сиднейская Опера; участвовали в таких престижных мероприятиях, как Бриллиантовый юбилей правления Королевы Елизаветы II, Финал Лиги Чемпионов, церемония вручения Золотого мяча и премия Эмми. Среди коллабораций проекта – выступления с Red Hot Chili Peppers, Джорджем Майклом, Queens of the Stone Age, Андреа Бочелли, Zucchero и Стивом Ваем. В качестве специальных гостей 2Cellos отметились на Вечернем шоу с Джеем Лено, Ток-шоу Эллен Дедженерис TV-Total со Штефаном Раабом "Доброе утро, Америка" и многих других. Вместе со звездным пианистом Lang Lang они сыграли на новогоднем гала-концерте CCTV для аудитории, превышающей 1 млрд. зрителей.

7 ноября в Москве Лука Шулич выступит вживую со струнным оркестром из 12 музыкантов на сцене Светлановского зала ММДМ! В первой части концерта прозвучат "Четыре сезона" Вивальди, а во второй – известные и виртуозные классические пьесы Гайдна, Пуччини, Монти и других композиторов.

Подробную информацию о билетах можно узнать на сайте Parter.ru

Лина ОРТМАН
новости партнеров
Загрузка...

Америка в ужасе: Трамп расстрелял соперников

Под удар попали политики и представители прессы

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей