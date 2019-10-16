В Москве пройдет Российско-китайский форум машиностроения и инноваций

На московской площадке соберутся 150 китайских производителей промышленного оборудования, чтобы продемонстрировать свои достижения представителям различных отраслей производства и бизнеса из России и зарубежных стран

29 – 31 октября 2019 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится "III Российско-китайский форум машиностроения и инноваций" с участием глав правительственных структур и представителей крупного бизнеса Китая и России, стран СНГ, представителей бизнеса, госкорпорации.

Мероприятие пройдет в рамках выставки China Machinery Fair 2019 .

Во время специальных сессий и круглых столов участники форума обсудят проблемы и перспективы развития экономического, торгового и промышленного сотрудничества. В рамках форума состоится презентация проекта "Сибирский тракт".



В 2019 году участники выставки представят:



· Электротехническое и энергетическое оборудование;

· Оборудование легкой промышленности;

· Насосы и клапаны, трубопроводную арматуру;

· Трансмиссии и запасные детали;

· Станки;

· Строительную технику.

В рамках China Machinery Fair 2019 будет работать Единый Консультационный Центр. Эксперты центра бесплатно предоставят консультации по вопросам логистики, таможенного оформления, заключения контрактов, лизинга, а также расскажут о возможностях финансово-банковского сотрудничества.

Форум и выставку организует Министерство коммерции Китайской Народной Республики, исполнитель – Департамент развития торговли Министерства коммерции КНР. Со-организаторами выступают Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, Муниципальное народное правительство городского округа Веньчжоу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Цзянсу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле района Пудун (Шанхай),Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Сычуань, Мессе Франкфурт Шанхай.

Официальный оператор выставки и деловой программы в России – Мессе Франкфурт РУС.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте.