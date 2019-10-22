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Театр "Балет Москва" отметит юбилей изысканной постановкой

Театр
Фото: Юрий Шалимов
На праздничном вечере в честь 30-летия зрители увидят отрывки из лучших спектаклей

6 ноября ценителей балета ожидает настоящее культурное пиршество.

На сцене Гоголь-центра развернется великолепное действо: в честь 30-летия театра "Балет Москва" будут показаны фрагменты работ, вошедших в "золотой" фонд театра – хитовые постановки российских и зарубежных хореографов.

Фото: Юрий Шалимов

Зрители увидят отрывки из спектаклей "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Понтьес. Две последних работы — лауреаты Национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Над концепцией праздничного вечера работают режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев.

 Поздравить артистов с юбилеем придут видные театральные деятели, ведь "Балет Москва" – это один из самых сильных хореографических театров России. Его художественная политика основана на синтезе классики и новаторства, а в театре две труппы – классического и современного танца. 

"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене, – рассказывает директор театра "Балет Москва" Елена Тупысева, – все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами, и не имеют аналогов в других театрах".

"Балет Москва" сделал ставку на молодых европейских хореографов, которые сегодня широко известны в танцевальном мире. На афише театра те же имена, что и на афишах New York City Ballet, Балета Сан-Франциско, Национального балета Нидерландов: Аннабель Лопес Очоа, Роберт Биннет, Хуанхо Аркес"

– отмечает "Российская газета" в лице критика Анны Галайды.

Фото: Юрий Шалимов

Яркая иллюстрация подхода к репертуару – последняя смелая коллаборация театра с Йеруном Вербрюггеном. Молодой бельгийский хореограф, прозванный критиками "Тимом Бертоном в балете", специально к юбилейному сезону поставил спектакль "Танцпол", где на одной сцене объединил классическую и современную труппы театра, оставшись верным своему авангардному стилю танца. Музыку для спектакля специально написал шведский композитор Стефан Левин.

Творческих планов очень много: в январе 2020 года у современной труппы выйдет новая постановка "Смерть и Девушка" хореографа Исана Рустема, а в сентябре на российской сцене состоится дебют голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.

Праздничная программа начнется в 20:00. Подробности можно узнать на официальном сайте театра.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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