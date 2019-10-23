В Москве пройдет юбилейное шоу иллюзиониста Анатолия Неметова

"Иллюзионист" – юбилейное шоу обладателя титула FX-MASTER в Лас-Вегасе, лауреата международных конкурсов иллюзиониста Анатолия Неметова с участием ведущих иллюзионистов России и специальных гостей – артистов российской эстрады

Шоу Анатолия Неметова – это большие сценические иллюзионные трюки, яркие спецэффекты, фейерверки удивлений и эмоций, заряд веселья и праздничного настроения для всей семьи. В свой 50-летний юбилей Анатолий Неметов вместе со своими друзьями подготовил красочное иллюзионное шоу, достойное Лас Вегаса.

Таинственные превращения и исчезновения, необъяснимые чудеса, неожиданные трюки и головокружительные спецэффекты – все это мастерство Иллюзиониста. Завороженные зрители, затаив дыхание, следят за происходящим на сцене и вот вздох удивления, а затем вспышка восторга и аплодисменты – ради этих минут радости публики и работает мастер. Еще большее восхищение испытываешь, понимая, что за каждой иллюзией стоят годы тренировок и выступлений, самые передовые технологии, изобретательность и тонкая актерская игра. И лишь лучшие иллюзионисты получают признание широкой публики и профессионального сообщества.

Анатолий Неметов – яркий представитель поколения настоящих Артистов, для которых творчество и профессиональная этика всегда стоят на первом месте. Благодаря высокому профессионализму Анатолий пользуется заслуженным признанием, авторитетом и уважением в среде коллег и друзей.

Анатолий Неметов является единственным российским обладателем титула FX-Master в Лас-Вегасе, лауреатом международных конкурсов, является членом президиума Российской Ассоциации Иллюзионистов, входит в состав Жюри Международного Магического Конгресса. Неметов является постановщиком иллюзионных эффектов для шоу Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, группы "На-На" и Максима Галкина.

Анатолий Неметов профессионально работает с 1990 года. За время артистической деятельности Анатолий объездил все крупные города СССР. В 1999 году с большим успехом прошел гастрольный тур Анатолия Неметова по США – Нью-Йорк, Атлантик-сити, Чикаго, Лас-Вегас, где Анатолий получает лучшие отзывы и рекомендации от американских звёзд иллюзионного жанра Зигфрида и Роя, Рика Томаса, Даррена Ромео. В 2002 году Неметов подписывает контракт на выступления в престижнейшем отеле Атлантик-сити "Тропикана" в шоу "Маскарад Билли Ллойда"! По возвращении в Москву продолжается работа со звёздами эстрады – Максимом Галкиным, Жасмин, премьера сольной программы в концертном зале Радиус-Холл и съёмки в телевизионном проекте известного шоумена и мистификатора Урри Геллера "Феномен" на канале Россия 1. Журналисты называют Анатолия Неметова самым ярким участником этого шоу! В 2009 году Эмиль Эмильевич Кио вручил Анатолию Неметову медаль Союза Цирковых Деятелей России – одну из самых почётных и престижных профессиональных наград.

Иллюзия – самый загадочный и интересный жанр эстрадно-циркового искусства, объединивший любовью к себе зрителей всех возрастов – без исключения! Волшебный мир Анатолия Неметова ждет зрителей 16 ноября на сцене Культурного центра ЗИЛ.