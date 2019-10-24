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Театр "Новая опера" приготовил новый проект о знаменитой советской пианистке

Театр
Фото: пресс-служба
Образовательный концерт расскажет о жизни Марии Юдиной

4 декабря в театре "Новая опера" стартует новый образовательный проект "Время великих– история через музыку". Его главными героями станут всенародно любимый актер Леонид Каневский и блистательная пианистка Басиния Шульман. Первая программа под названием "Следствие одной пластинки" приурочена к 120-летию со дня рождения легендарной советской пианистки Марии Юдиной и строится вокруг удивительного эпизода ее отношений со Сталиным – он становится призмой, позволяющей взглянуть на важные события нашей истории и культуры. Автор и художественный руководитель проекта Басиния Шульман.

Искусство неотделимо от контекста времени, а эпоху создают личности – эта мысль стала определяющей для авторов проекта. Его уникальность состоит в воссоздании контекста, временных и географических координат определенного события, на которое, как на нитку, нанизываются музыкальные произведения и судьбы авторов. Эта тоненькая нить связывает в тесный клубок историю, музыку, литературу и людей.

Рассказ первый о Марии Юдиной – гениальной пианистке ХХ века. В истории исполнительского искусства нет музыканта, чье творчество было бы таким тесным образом связано с присутствием другого человека. Как же повлияло на исполнение Марии Веньяминовны присутствие в ее жизни таких масштабных личностей, как Прокофьев, Шостакович, Пастернак? Как ее исполнение повлияло на товарища Сталина? Об этом расскажет литературно-музыкальный спектакль по сценарию Елены Пчелкиной в постановке Михаила Довженко.

Полудетективная история о ночной срочной записи концерта Моцарта в далекой военной Москве имела далеко идущие, поистине мистические последствия. Отважная женщина, тиран, трусливые дирижеры, теряющие от страха свой оркестр. Знаки и артефакты времени, уникальная хроника середины прошлого столетия, выведенные на огромный экран технологиями века следующего. Покаяние и прощение. Великие стихи Бориса Пастернака, гонимые официальной литературой, которые Мария читала до конца своих дней друзьям, знакомым, студентам, зрителям, за что была "отлучена" от сцены и преподавания… И прекрасная вечная музыка над всеми сложностями временного бытия.

 Фото: пресс-служба 

Леонид Каневский поможет зрителям погрузиться в атмосферу того непростого времени, когда порой лишь музыка и бесстрашие выдающихся людей помогало выжить и обрести нравственные ориентиры. Басиния Шульман и симфонический оркестр театра "Новая опера" исполнят знаменитый Фортепианный концерт Моцарта №23 – тот самый, который маленькая смелая женщина играла в Москве, в далеком 1944 году.   

Также в концерте прозвучит музыка двух великих композиторов – современников Юдиной, которые на многие годы определили направление отечественного искусства. Будут исполнены вокальные сочинения Дмитрия Шостаковича, с которым Мария Вениаминовна была дружна, и фрагменты театральных произведений Сергея Прокофьева, по иронии судьбы покинувшего этот мир в один день с Иосифом Сталиным. В концерте принимают участие солистка театра "Новая опера" Анастасия Бибичева (меццо-сопрано) и солист Большого театра России Максим Пастер (тенор). За дирижерским пультом Симфонического оркестра театра "Новая опера" – Юрий Медяник.

Концерты цикла "Время великих – История через Музыку" пройдут на различных площадках Москвы. Литературно-музыкальные программы в традициях великолепных рассказчиков Жанны Дозорцевой и Святослава Бэлзы будут интересны как подрастающему поколению, так и людям взрослым. Музыкальные вечера станут важной ступенью для понимания молодым поколением ушедшей навсегда эпохи и осмысления своего призвания. 

Билеты можно приобрести на сайте

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