Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019

Оргкомитет Urban Awards получил официально подтвержденный список финалистов от независимого консультанта премии компании PwC

Конкурсный отбор проводился в два этапа. На первом из них объекты прошли онлайн-оценку со стороны участников жюри, а также автоматизированной системы, которая распределяет баллы на основе данных из анкет номинантов. На втором этапе состоялись выезды на площадки готовых жилых комплексов, представленных в номинациях "Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы", "Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области", "Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы" и "Жилой комплекс года элит-класса Москвы". Эксперты проверили, насколько реализация объектов соответствует заявленной концепции.

"PwC, выступая в роли независимого консультанта на Премии, осуществляла контроль за проведением всех предварительных этапов голосования, проводила проверку анкет номинантов на соответствие Положению о Премии. Наши представители принимали также участие в выездах Комитетов на объекты, номинированные на Премию, и осуществляли финальный подсчет голосов. C уверенностью можем сказать, что голосование было максимально честным и открытым, в список финалистов попали лучшие компании из лучших", комментируют представители PwC.

По итогам экспертизы был сформирован следующий список финалистов Urban Awards 2019:

Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы

· Жилой комплекс "КутузовGRAD I", ГК "Инград"

· Микрорайон "Домашний", Группа ПСН

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы

· Жилой комплекс "Город на реке Тушино-2018", ООО "Стадион Спартак"

· Жилой комплекс "Селигер Сити", MR Group

· Жилой комплекс "Михайлова, 31", ГК "Инград"

· Жилой комплекс "Балтийский", "РГ-Девелопмент"

· Жилой комплекс "Вестердам", "ИНТЕКО"

Жилой комплекс года бизнес класса Москвы

· Жилой комплекс "Символ", "Донстрой"

· Жилой квартал "Достояние", Компания "Галс-Девелопмент"

· Жилой комплекс "LIFE-Кутузовский", ГК "Пионер"

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы

· Жилой комплекс WEST GARDEN, АО "ИНТЕКО"

· Жилой квартал iLove, ГК "Кортрос"

· Жилой комплекс "Событие", "Донстрой"

· Жилой комплекс "Новочеремушкинская, 17", ГК "Инград"

· Жилой комплекс "Крылья", Группа "Эталон"

Жилой комплекс года элит-класса Москвы

· Комплекс элитных особняков "Полянка/44", Группа ПСН

· Элитный дом "Малая Ордынка 19", Sminex

· Комплекс особняков "МЕЦЕНАТ", АО "Москапстрой-ТН"

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы

· Caméo Moscow Villas, STONE HEDGE

· Жилой комплекс "Жизнь на Плющине", "Донстрой"

· "Дом с Атлантами", "ВМС Девелопмент"

Жилой комплекс года премиум-класса Москвы

· Дизайнерский жилой комплекс "11", РСТИ (ГК Росстройинвест)

· Жилой комплекс PRIME PARK, Optima Development

· Жилой комплекс CITY PARK, ГК "МонАрх" (брокер - S.A. Ricci жилая недвижимость)

· Жилой комплекс "Невский", Концерн "КРОСТ"

· Премиум-квартал JAZZ, Sminex

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы

· Жилой комплекс SOHO+NOHO, Wainbridge

· Жилой комплекс с апартаментами "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"

· Жилой комплекс Story, STONE HEDGE

· Лофт-апартаменты "Красная стрела", "Красная стрела"

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы

· Многофункциональный гостиничный комплекс "Царев Сад", "Сбербанк Капитал"

· Собрание клубных домов ORDYNKA, INSIGMA GROUP

· Kuznetsky Most 12 by Lalique, KR Properties

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы

· Клубный дом Magnum, Magnum Development (эксклюзивный брокер – S.A. Ricci жилая недвижимость)

· "Клубный дом Долгоруковская 25", ГК БЭЛ Девелопмент

· Комплекс апартаментов "HILL8", Девелоперская группа "Сити-XXI век"

· Данилов Дом – клубный дом премиум-класса, "СМУ-6 Инвестиции"

· Дом Chkalov, IKON Development

Лучший жилой комплекс Новой Москвы

· Жилой комплекс "Румянцево-Парк", Lexion Development

· Жилой комплекс Vnukovo Country Club, Primacom

· Жилой комплекс "Аквилон Park", "Аквилон-Инвест"

Лучший клубный дом

· Caméo Moscow Villas, STONE HEDGE

· "Дом с Атлантами", "ВМС Девелопмент"

· Клубный дом Magnum, Magnum Development (эксклюзивный брокер – S.A. Ricci жилая недвижимость)

· "Клубный дом Долгоруковская 25", ГК БЭЛ Девелопмент

· Лофт-апартаменты "Красная стрела", "Красная стрела"

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области

· Жилой комплекс "Римский", ГК ФСК

· Жилой комплекс Эко Видное 2.0, MR Group

· Жилой микрорайон "Одинбург", AFI Development

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области

· "Одинград. Квартал Лесной", ПАО "Инград"

· Проект "Первый квартал", "Брусника"

· "Миниполис Дивное", Девелоперская группа "Сити-XXI век"

· Микрогород "В лесу", Rose Group

· Жилой комплекс "ВЛЮБЕРЦЫ", САС

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы

· Жилой комплекс "Событие", "Донстрой"

· Жилой комплекс Wellton Towers, Концерн "КРОСТ"

· Жилой квартал на Москве-реке "Береговой", "Главстрой"

· Жилой комплекс River Park, Ривер Парк

· МФК AQUATORIA, Wainbridge

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области

· Микрогород "В лесу", Rose Group

· "Миниполис Рафинад", Девелоперская группа "Сити-XXI век"

· Жилой комплекс "ВЛЮБЕРЦЫ", САС

Комплекс года с лучшей архитектурой

· Комплекс особняков "МЕЦЕНАТ", АО "Москапстрой-ТН"

· Комплекс элитных особняков "Полянка/44", Группа ПСН

· Элитный дом "Малая Ордынка 19", Sminex

· Жилой комплекс "Символ", "Донстрой"

· Жилой комплекс "LIFE-Кутузовский", ГК "Пионер"

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах комфорт-класса

· Жилой комплекс "КутузовGRAD I", ГК "Инград"

· Жилой комплекс "Селигер Сити", MR Group

· Жилой комплекс "Кварталы 21/19", "ВекторСтройФинанс"

· Микрогород "В лесу", Rose Group

· Жилой комплекс "LIFE-Варшавская", ГК "Пионер"

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента*

· Жилой комплекс "Сердце Столицы", "Донстрой"

· Жилой комплекс CITY PARK, ГК "МонАрх" (брокер – S.A. Ricci жилая недвижимость)

· Жилой квартал на Москве-реке "Береговой", "Главстрой"

· Жилой комплекс RiverSky, ГК "Инград"

· PRIME PARK, Optima Development

· Жилой комплекс "LIFE-Кутузовский", ГК "Пионер"

· Жилой комплекс River Park, "Ривер Парк"

*в данной номинации 3 проекта набрали одинаковое количество баллов, в связи с чем прошли в финал.

Победители в этих категориях, а также в номинациях "Лучшая идея проекта" и "За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве" будут определены во время финального голосования, которое состоится 7 ноября в офисе PwC. Там участники представят свои проекты к очной защите.

Партнерами 11-й московской премии выступают: ВТБ, Ростелеком, Avito Недвижимость, OTIS, Mitsubishi Electric, GREN., Атлас Development, Группа ПСН, S. A. Ricci жилая недвижимость, KPMG, INSIGMA, Wainbridge, "ТОП ИДЕЯ", Медиалогия, HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK. Победители премии будут объявлены 27 ноября на церемонии награждения. Приобрести билет на торжественный гала-ужин можно уже сегодня на официальном сайте Urban Awards.

Справка о премии:

Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В рамках реализации данной миссии оргкомитет Urban Awards взаимодействует с максимально широким кругом персон и компаний рынка новостроек, стремится к полной прозрачности и объективности всех этапов голосования.