В Москве подведут итоги Большого всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества

29 октября в Театральном зале Московского международного дома музыки пройдет гала-концерт и награждение победителей Большого всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Большой всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества – фестиваль творчества без ограничений. В его конкурсной программе представлены фильмы и спектакли, исполнительское мастерство юных музыкантов, художников, певцов и танцоров.

Отборочные туры фестиваля проходили с марта по октябрь. В этом году в них приняло участие более 550.000 человек из 69 регионов России. Это одарённые дети в возрасте от 7 до 17 лет, участники творческих коллективов государственных и негосударственных образовательных организаций, представившие на конкурс свои работы в более чем сорока номинациях, среди которых: музыкальный театр, жестовое пение, современная и народная хореография, мастерство чтецов, создание предметов декоративно-прикладного искусства и др. Лучшие из них встретятся в финале конкурса, который пройдет в столице с 26 по 30 октября. В Москве для участников фестиваля подготовлена обширная образовательная программа: мастер-классы, кинопоказы, спектакли, экскурсии по городу, лекции и диалоги с профильными специалистами.



Фестиваль проводится Министерством просвещения Российской Федерации с целью вовлечения в активную культурную жизнь людей с ограниченными возможностями, развития новых форм и методов современного искусства с их участием. Финал Большого всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества пройдёт совместно со II Всероссийским фестивалем жестовой песни "Как взмах крыла" и Всероссийским фестивалем инклюзивных театров.



Начало: 18:00



Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8, м. Павелецкая

Сайт: edu.gov.ru



