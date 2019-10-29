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Экономия времени и денег: биотуалеты стали оптимальным решением насущных проблем

Экономия времени и денег: биотуалеты стали оптимальным решением насущных проблем
Фото: vk.com/ecogr
Удобные и безопасные мобильные кабины выбирают не только для общественных мест. Все чаще россияне устанавливают их на дачах и загородных участках

Сфера применения мобильных туалетных кабин обширна. Они становятся единственным гигиеничным и удобным решением очевидных задач в общественных местах, парках, на пляжах, около станций метро – везде, где строительство стационарных туалетов нецелесообразно с финансовой, эстетической, архитектурной или другой точки зрения.

Их же устанавливают на время проведения массовых мероприятий – концертов, ярмарок, народных гуляний. Покупка или аренда биотуалета – это решение для промышленных, строительных, добывающих и других объектов, особенно временных или постоянно меняющих дислокацию.

Все чаще современные биотуалеты устанавливают на загородных участках и дачах, чьи владельцы отказываются от морально устаревших "деревянных будочек" или пока только строят постоянное жилье.

Почему биотуалет лучше?

Во-первых, им удобнее пользоваться. Современные кабинки надежно защищают приватность того, кто находится внутри. Кроме унитазов в некоторых моделях кабин монтируют раковины с умывальниками, зеркала и прочие аксессуары, позволяющие освежиться и привести себя в порядок.

Во-вторых, они безопаснее и гигиеничнее. Из-за особенностей конструкции и благодаря использованию специальных растворов для накопительных баков биотуалеты не становятся местом культивации болезнетворных микроорганизмов, бактерий и запахов. Разумеется, если вовремя и профессионально их чистить. 

В-третьих, обслуживание кабинок относительно простое и быстрое, если доверить сервис специализированным компаниям. В услуги последних, как правило, входит не только непосредственная откачка туалета, но чистка, мойка, замена расходных материалов и так далее. Наличие техники, оборудования и опытных бригад дает возможность производить комплексные сервисные мероприятия быстро и по приемлемой цене с выездом по адресу.

Аренда или покупка?

Аренда туалетных или душевых кабин – это оптимальное решение в тех случаях, когда покупать сантехническое оборудование нерентабельно. Например, для краткосрочных строительных объектов или сезонных мероприятий за чертой города. Как правило, аренда является более выгодной, если кабина нужна максимум на 2-3 месяца.

Обратите внимание, что кроме поставщика кабин необходимо позаботиться об обслуживающей организации, поэтому рекомендуем обращаться в компании, которые и предоставляют оборудование, и сами берутся за еженедельный сервис без задержек и с гарантией качества. 

Отдел информации
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