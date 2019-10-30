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"Золотые хиты Сан-Ремо" исполнят в Кремле

Фото: пресс-служба
Специально для концерта в Москве создана программа из лучших песен победителей знаменитого фестиваля

В Государственном Кремлевском дворце 2 ноября прозвучат хиты знаменитых итальянских исполнителей Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лючиа Далла и Эроса Рамаццоти. Их споют Кларисса Вики, Никола Конжу, Антонелло Кароцца, Фабио Курто в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Роберто Молинелли.

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. С 2004-го по 2006-й г. он был председателем жюри Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. В 2005-м и 2009-м являлся дирижером на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, автором многих аранжировок, выиграл спецприз за лучшую композицию с песней Biancaneve.

Роберто Молинелли. Фото: пресс-служба

Роберто Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах: симфоническом, оперном, джаз, рок и кроссовер. Маэстро успешно сотрудничал с мировыми звездами оперной сцены, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, а также со знаменитыми на весь мир представителями итальянской эстрады – Лучио Далла, Анджело Брандаурди, Марио Лавецци. Автор популярных проектов Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.

Кларисса Вики. Фото: пресс-служба

Маэстро выступал во многих престижных концертных залах: Карнеги Холл (Нью-Йорк), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Дворец изящных искусств (Мехико), Концертный зал в Норфолке (Англия), Концертный зал Президентского симфонического оркестра (Анкара).

Никола Конжу. Фото: пресс-служба

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России. Коллектив одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов этих музыкантов, не оставляющую равнодушными никого из слушателей всех возрастов.

Начало концерта "Золотые хиты Сан-Ремо" в 19:00. Категория 6+.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/zolotye-hity-san-remo-0

Полина ДОРОЖКИНА
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