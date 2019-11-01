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"День народного единства" пройдет на 30 площадках Москвы

Фото: Пресс-служба
Жителей и гостей столицы ждут разнообразные развлечения, представления и угощения

Со 2 по 4 ноября в Москвее вот уже в третий раз пройдет фестиваль "День народного единства". Праздничная программа ждет гостей на 30 площадках по всему городу: это 9 фестивальных площадок цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" (площадь Революции, Манежная площадь, площадь Славы, улицы Профсоюзная, Школьная, Перерва и Матвеевская, Ореховый бульвар и бульвар Дмитрия Донского) и 21 площадка в столичных парках (полный список адресов проведения фестиваля указан ниже).

На фестивале москвичи и туристы смогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов всех восьми федеральных округов нашей страны: посмотреть выступления творческих коллективов, поиграть в старинные подвижные игры, освоить азы самых разных ремесел, попробовать (и научиться готовить) традиционные блюда, приобрести изделия народных промыслов. Программа каждой фестивальной площадки будет включать в себя разнообразные развлечения, представления и угощения из всех федеральных округов. Участие во всех событиях фестиваля бесплатно.

Фото: Пресс-служба

Иммерсивный спектакль и народные забавы

На Манежной площади гостей фестиваля каждый день будут ждать показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха. Взрослые и дети смогут не просто посмотреть увлекательное представление, но и присоединиться к большому путешествию по всей России.  А сопровождать их будут артисты театральных и фольклорных коллективов "Русская традиция", "Поверье", "Театр Михаила Бурячика", "Мастерская праздника" и других.

По замыслу режиссера,  в путь отправляются три главных героя – купец, его сыновья Иван и Ярослав и, конечно же, все желающие гости фестиваля. Они посетят все восемь федеральных округов нашей страны: Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный. И везде их будут встречать артисты, одетые в яркие костюмы, которые представят национальные песни и танцы, а также предложат поиграть в игры, популярные в каждом регионе. Например, гости смогут сыграть в лапту и горелки, попытаются защитить курень, поймать рыбку или испытают удачу в шуточном "сражении" на палках.

"Наш формат – это большое путешествие: перемещаясь по разным локациям праздничной площадки зрители и знакомятся с чем-то новым и интересным, и вовлекаются в сам спектакль. За время работы мы убедились, что посетители с удовольствие играют в игры, порой поют и танцуют вместе с артистами", – рассказал Сергей Котюх.

Фото: Пресс-служба

Кулинарные мастер-классы

Пожалуй, самый приятный способ познакомиться с культурой региона – это отведать любимые блюда его жителей. На фестивале "День народного единства" главные гастрономические хиты самых разных уголков нашей страны можно будет не только попробовать, но и научиться готовить. За три дня в восьми кулинарных школах (они будут расположены на всех городских фестивальных площадках, кроме Манежной площади) пройдет более 50 мастер-классов по приготовлению самых вкусных блюд.

Так, на площади Революции и на Ореховом бульваре будут печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить "старомосковскую" солянку. Кроме того, на первой площадке слепят традиционные тюменские вареники с вишней, а на второй – приготовят треску в кляре по рецепту из Мурманска.

На улице Перерва, помимо перечисленных выше яств, приготовятм "сытую толкушу" (салат из лосося и брусники по камчатскому рецепту). На Профсоюзной улице будут готовить алтайский суп кочо (наваристую мясную похлебку) и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами.

Фото: Пресс-служба

На бульваре Дмитрия Донского, улице Матвеевской и площади Славы кулинарные занятия посвятят теме выпечки. В расписании мастер-классов – липецкие оладьи-"бобышки", осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, перепечи (ватрушки с овощной начинкой, по рецепту из республики Удмуртия), палыш (пирог с начинкой из мяса и овсяной крупы, по рецепту из республики Марий Эл) и многое другое. Ну, а на Школьной улице, помимо выпечки, гостям предложат приготовить татарские манты.

Ремесленные и художественные занятия

Со 2 по 4 ноября на площадках "Московских сезонов" гостей ждет более 300 творческих мастер-классов.

На площади Революции откроется Архитектурная студия, где юные посетители узнают все о городском планировании и познакомятся с достопримечательностями крупных российских городов – таких, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и Владивосток. А еще смастерят собственные арт-объекты в виде зданий, которые украсят выставочный стенд.

На Школьной улице, в "Домике живописи" можно будет узнать о происхождении орнаментов и узоров, характерных для самых разных регионов нашей страны, познакомимся с Шекснинской и Мезенской росписью, написать картины акриловыми красками и гуашью.

Фото: Пресс-служба

В Ремесленной мастерской на Профсоюзной улице познакомят с ростовской финифтью и распишут кулоны и ларцы в технике миниатюрной живописи; создадут традиционную филимоновскую игрушку, изучат скульптурные техники, популярные в республике Саха.

На площади Славы всем желающим предложат взять уроки гончарного мастерства и живописи по стеклу (рисовать будут панораму острова Русский), а еще научат мастерить подушки с традиционными для республики Татарстан кавказскими узорами из тканых полотен.

Фото: Пресс-служба

На бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице научат лепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области, можно будет освоить хабаровские и кабардино-балкарские техники росписи глиняных изделий и раскрасить деревянные фигурки в виде символов российских регионов.

В Ремесленной мастерской на Ореховом бульваре будут создавать картины на спилах деревьев в технике точечной росписи, характерной для Иркутской области Сибирского ФО, изучать историю золотого шитья, познакомятся с холмогорской резьбой по кости.

Фото: Пресс-служба

Кроме того, на Ореховом бульваре и улице Перерва будут работать Столярные мастерские, где посетителям предложат смастерить предметы интерьера и традиционные игрушки: поднос, расписанный под гжель, подвижную богородскую игрушку "Цыплята" и матрешку.

Подробное расписание мастер-классов, спектаклей и других событий фестиваля "День народного единства" смотрите очень скоро на сайте https://moscowseasons.com/festival/unitydayfest-2019.

Полина ДОРОЖКИНА
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