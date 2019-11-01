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В Москве назовут "Мисс Офис – 2019"

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Мероприятие соберет почти 5 миллионов зрителей

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 23 ноября состоится финальное шоу юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2019". Из 30 финалисток только одна получит главный приз – 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба

Этот конкурс красоты не похож на множество других, так как его участницы – это офисные сотрудницы российских и зарубежных компаний. В 2019 г. конкурсу исполняется 10 лет, поэтому финальное шоу, которое соберет почти пять миллионов зрителей только по онлайн-трансляции, станет настоящим праздником красоты, грации и бизнес-конкуренции.

Фото: пресс-служба

Юбилейный для "Мисс Офис" год – это 35 тыс. заявок, 45 проведенных кастингов, 123 полуфиналистки и 30 участниц финального шоу в Москве.

Фото: пресс-служба

Благодаря новому прочтению этот конкурс ушел от стандартной оценки женской красоты. Он делает акцент на интеллектуальных способностях участниц, деловых навыках и разностороннем хобби.

Фото: пресс-служба

Среди участниц – сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Армении.

Фото: пресс-служба

Вести юбилейное шоу будут актер театра и кино Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Чтобы по достоинству оценить финалисток, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит заслуженный деятель искусств, художник-модельер Валентин Юдашкин.

Фото: пресс-служба

Приглашенные гости – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

Фото: пресс-служба

В программе вечера: приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям); световое шоу, акробатические номера; дефиле и творческие номера финалисток; выступление артистов и музыкантов, среди которых группа "Пицца" и актриса и певица, участница шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская; after-party – знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от победителя "Comedy Баттл" на ТНТ – Сергея Матросова.

Конкурс пройдет по адресу: Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Информация о билетах на сайте проекта: www.missoffice.ru/tickets/.

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания "Комус".

Больше узнать о конкурсе "Мисс Офис" можно тут и в соцсетях:

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/ 

Полина ДОРОЖКИНА
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