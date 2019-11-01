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В России откроют "Симфоническое таинство – мир Ханса Циммера"

В России откроют
Фото: пресс-служба
Впервые на отечественной сцене прозвучит музыка настоящей "рок-звезды" среди кинокомпозиторов

На "ВТБ Арена" в Москве 6 февраля и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 8 февраля представят программу  "Симфоническое таинство – мир Ханса Циммера". Впервые наравне с музыкой публика сможет насладиться эксклюзивным видеорядом, включающим самые знаковые сцены излюбленных фильмов знаменитого композитора. Мастер с особой тщательностью отобрал лучшие кадры, наиболее точно отражающие настроение его гениальных партитур.

Под руководством Гэвина Гринуэя – дирижера саундтреков Ханса Циммера, которому, как признается сам маэстро, он доверяет как самому себе, – большой симфонический оркестр подарит зрителю головокружительные эмоции и незабываемые впечатления от живого исполнения. На протяжении всего шоу на экране будут демонстрироваться забавные и захватывающие фрагменты студийной и закулисной работы Циммера, его давних друзей и коллег.

В отличие от знаменитого тура "Hans ZIMMER Live", в котором все внимание было сосредоточено на электронном звучании, в программу "Мир Ханса Циммера" включены произведения композитора, специально адаптированные для живого симфонического оркестра. Маэстро потратил многие месяцы на преобразование своих саундтреков в фантастические сюиты, превращая их в принципиально новые роскошные концертные номера.

Бросая вызов самому жанру концертного выступления, "Симфоническое таинство" обещает стать абсолютно новым прочтением музыки Циммера с полным погружением в реальность его феноменального пути в современном мире. Это удивительная возможность представить оркестровую музыку новому поколению, в полной мере сохраняя эстетику симфонической культуры и раскрывая всю ее многогранность.

Весной 2019 г. на лейбле Sony Classical вышел двойной альбом "Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера", на котором представлена ​​музыка из концертного тура и недавно аранжированные сюиты. Эта музыкальная программа триумфально шествует по всему миру. Осенью 2019-го и весной 2020 г. пройдут выступления в Германии, а также в других странах Европы и – впервые! – в России.

Ханс Циммер является музыкальным руководителем и куратором тура. И хотя он не выступает в самом шоу, композитор пригласил несколько известных солистов и музыкальных соратников принять участие в симфоническом таинстве, таких как Лиза Джеррард (вокал, известна по фильму "Гладиатор"), Педро Юсташ (флейта, знаком по фильмам "Пираты Карибского моря", "Кунг-фу Панда").

Лауреат "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса" Ханс Циммер, несомненно, один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов нашего времени. Его саундтреки к практически бесконечному числу блокбастеров и кинохитов узнаваемы и любимы. Мощные музыкальные опусы Циммера подарили драматизм и глубину таким картинам, как "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Код да Винчи", "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" – и это лишь малая часть фильмографии маэстро. В январе 2018 года Ханс Циммер получил свою 11-ю номинацию на премию "Оскар" за музыкальную партитуру к последней работе Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Можно ли стать востребованным голливудским композитором без профессионального образования? Опыт Циммера доказывает: можно. Графа "образование" в его резюме содержит всего один пункт – двухнедельные курсы игры на рояле. А список кинолент, над которыми он успел поработать, занимает несколько страниц.

Ханс Циммер по праву признан самым инновационным композитором Голливуда. Его музыка несет в себе элемент неожиданности, непредсказуемости. Новаторство немецкого гения заключается в отсутствии страха перед экспериментами. Вместо того чтобы слепо слушать режиссера, он погружается в мир главных героев, создавая нечто новое и непривычное для зрителя. 

Теперь и россияне смогут окунуться в невероятный "Мир Ханса Циммера" и насладиться его головокружительной палитрой на одном из самых ожидаемых концертов грядущего года.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести тут. Категория 6+.

Полина ДОРОЖКИНА
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