Легендарная рок-группа даст два концерта

GUANO APES – любимый коллектив российских ценителей альтернативного рока – в этом году празднует 25-летие творческой деятельности. По такому случаю музыканты выступят 17 ноября – в Adrenaline Stadium в Москве и 16 ноября – в Aurora в Санкт-Петербурге.

Знаменитая рок-группа исполнит как можно больше хитов из своих ранних альбомов – ту самую "золотую" классику, которая сделала группе имя и вывела ее в высшую лигу. Олдовые ламповые боевики с добавлением наиболее ярких хитов новых альбомов – это именно то, что настоятельно просят поклонники группы и что встречает на концертах самый горячий прием.

После рекордных по отзывам и сборам концертов, посвященных юбилею альбома "Proud Like A God", на юбилейных концертах в двух российских столицах прозвучит главное наследие 25 лет творчества. Музыканты GUANO APES предлагают "вспомнить все".

Количество билетов ограничено, по наиболее выгодным ценам их можно приобрести заранее, а также заказать по телефону 8(495) 644-22-22 или на сайтах:

https://www.concert.ru/Event?ActionID=88785

http://jcsound.ru/guanoapes2019